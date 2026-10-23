Secretaria general de Onajpu dijo que no están “tan de acuerdo” con la tasa de reemplazo del retiro anticipado

Estela Ovelar planteó revisar la jubilación anticipada, elevar las pasividades mínimas y avanzar en el combate a la “soledad no deseada” que afecta a los adultos mayores.

Entrevistada este viernes en la diaria Radio, la secretaria general de la Organización de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) y candidata a integrar el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) se refirió a las principales reivindicaciones del sector de cara a las elecciones del próximo 22 de noviembre.

La dirigente repasó su trayectoria vinculada al organismo y afirmó que, como primera mujer en ocupar la secretaría general de la Onajpu y primera candidata en encabezar la lista para el directorio social del BPS, su postulación “representa una gran responsabilidad” y aclaró que “a esto no se llega sola, hay compañeras y compañeros que confiaron en mí”.

En esa línea, Ovelar señaló los principales desafíos que enfrentan los jubilados y pensionistas y afirmó que el sistema nacional de cuidados “debe ser ya” una prioridad, en tanto “no se puede esperar más” porque implica que en su mayoría las mujeres continúan “relegando la carrera profesional” o “su propia vida” en pos de cuidar a un otro. Además, advirtió que los adultos mayores se ven afectados en mayor medida por la problemática de la “soledad no deseada”, lo que Ovelar señaló como el “primer escalón” a “la demencia, la angustia y la depresión” de esta población. Aclaró en ese sentido la importancia de las asociaciones de jubilados que les permiten un tiempo de ocio y contención entre pares.

La candidata se expresó en relación con el proyecto de jubilación a los 60 años que ingresó al Parlamento –que propone una causal de retiro anticipado excepcional– y dijo que todo lo que implique “mejoras para las personas” va a ser acompañado desde la Onajpu. No obstante, aclaró que “está en discusión la autorización de que puedan o no volver a trabajar” de forma posterior a la solicitud de la causal. A su vez, señaló que “es importante” revisar aspectos relativos a la tasa de reemplazo y apuntó: “No estamos tan de acuerdo en la tasa de reemplazo” y “en que no se pueda volver a trabajar”.

Sobre este último punto, sostuvo que “una cosa es la persona que de pronto pierde el empleo a los 60 años contra su voluntad” y otra es aquella persona que trabaja en la construcción, el trabajo sexual o la salud y que por la exigencia física “se ven obligados a jubilarse”, y aclaró que eso es “diferente” a “me voy porque quiero”.

El reclamo por el aguinaldo “sigue latente”

Consultada sobre el reclamo que recoge la Onajpu en relación con el cobro de una partida de aguilando por parte de los jubilados y pensionistas, sostuvo que la organización “desde 1996 insiste en una seguridad social justa, equitativa, solidaria y sin lucro”, y señaló que el reclamo “sigue latente” y es “llevado al Parlamento” cada vez que pueden. Aclaró: “Es un tema de voluntad política y de sustentabilidad del sistema”.

En esa línea, señaló que la sustentabilidad del sistema “preocupa mucho” y que se debería “repasar las exoneraciones y aportes patronales” para seguir discutiendo sobre el tema.

Elecciones en el BPS

Sobre las elecciones del próximo 22 de noviembre, Ovelar llamó a los jubilados y pensionistas a participar y reivindicó el voto como herramienta democrática. “No hay nada más democrático que expresar el voto”, afirmó, y convocó: “Vayamos a votar”.

Por otra parte, se refirió al reclamo de la Ley Reparatoria –18.033– que estableció la Pensión Especial Reparatoria (PER) para las personas privadas de su libertad durante la última dictadura cívico-militar, que obliga a las víctimas a elegir entre cobrar la PER o percibir su jubilación, pensión o retiro. Según explicó, se trata de una reivindicación que “no depende del BPS” y aclaró que estas personas tampoco “pueden votar” en esta elección.