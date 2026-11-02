Carlos Clavijo, director del BPS: “Uruguay es el único país donde los trabajadores aportan el doble que algunos empresarios”

El dirigente sindical y candidato por el orden de los trabajadores advirtió que, si no se modifica la iniciativa, la causal jubilatoria anticipada va a propiciar que muchos trabajadores “terminen en la informalidad”.

Carlos Clavijo, director del Banco de Previsión Social (BPS) y candidato de la lista 11 para representar a los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) conversó con Panorama informativo de la diaria Radio sobre los principales desafíos de la seguridad social y las propuestas que promueve su lista. Además, se refirió al proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo que propone habilitar una causal de retiro anticipada y a lo que definió como la necesidad de revisar los aportes patronales para financiar la seguridad social.

Consultado sobre la importancia de ir a votar a las elecciones del 22 de noviembre, recordó que antes de que hubiera “representantes sociales”, el BPS “era un botín político”, y destacó el rol de “contralor” de los representantes que se eligen para los tres órdenes –trabajadores, jubilados y empresarios–. A su vez, destacó la importancia del rol de los actores sociales a nivel nacional y explicó que forman parte de “muchas instancias” en las que hay “situaciones complejas”, sobre todo por la “falta de información” de los derechos de los trabajadores. A modo de ejemplo, señaló el caso de una mujer del barrio La Cruz de Carrasco que no contaba con ningún ingreso, pese a que “hacía tres años tenía derecho a una jubilación” y lo desconocía.

Consultado por las declaraciones del diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto sobre la posibilidad de revisar los aportes a la seguridad social, Clavijo dijo que “va en línea” con lo que se planteó en el Diálogo Social –ámbito en el que él representó al PIT-CNT–, y que hasta ahora “no hay un artículo que financie la seguridad social”, lo cual, consideró, “es la discusión de fondo”. En esa línea, se expresó sobre la “necesidad” de un aporte patronal “más equitativo”, y advirtió que “Uruguay es el único país en el mundo donde los trabajadores aportan el doble que algunos empresarios”.

En ese sentido, Clavijo remarcó que “hay que revisar esa contribución” para tener mayor equidad dentro del sistema, y apuntó que el aporte que hacen las empresas para financiar la seguridad social “debería ser a las ganancias” y no por la masa salarial, como lo es actualmente. Señaló que esa condición hace que “el empresario genere más ganancia”, por ejemplo, al sustituir recursos humanos por tecnología, y a la seguridad social “le llega menos plata”.

Sobre la incompatibilidad de seguir trabajando luego de solicitar la causal de retiro anticipada, tal como lo plantea el proyecto que redactó el Ejecutivo, Clavijo señaló que “se corta un derecho”, por lo que en el marco de la discusión parlamentaria se va a “seguir trabajando” en algunos puntos como “la compatibilidad” entre el trabajo y la jubilación, “la tasa de reemplazo” y la aplicación de un “subsidio especial por inactividad compensada”. El director alertó que, si no se modifica la iniciativa, la causal la “van a tomar muy pocos” y va a propiciar que muchos trabajadores “terminen en la informalidad”.