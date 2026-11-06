Encuesta de Equipos: 52% desaprueba la gestión de Orsi y 24% la aprueba

El saldo negativo de 28 puntos porcentuales es el más alto registrado por la consultora en lo que va del gobierno.

La consultora Equipos divulgó en la noche de este jueves su última encuesta sobre el desempeño del gobierno encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Los números, que fueron presentados en Subrayado, corresponden a octubre y marcan que el 24% aprueba la gestión de Orsi, el 52% la desaprueba y el 22% ni la aprueba ni la desaprueba, mientras que el 2% restante no se pronunció al respecto. Esto arroja un saldo negativo de 28 puntos porcentuales, el más alto en la serie de encuestas de la consultora.

En comparación con la medición anterior de Equipos, la desaprobación del mandatario aumentó un punto: pasó de 51% a 52%. La aprobación, en tanto, disminuyó cuatro puntos, de 28% a 24%.

En cuanto a la identificación político-partidaria, entre los votantes de Orsi en el balotaje de 2024 la aprobación asciende a 46%, mientras que la desaprobación baja a 29%. Un 25% de los votantes frenteamplistas tienen una valoración neutra sobre la gestión.

Del otro lado, entre aquellos que votaron a Álvaro Delgado en la segunda vuelta de 2024 el rechazo a la gestión del mandatario es mayor: 80%. La aprobación se sitúa en apenas 7% y las opiniones neutras en 13%.

Por otra parte, Equipos midió la imagen de Orsi. En este caso, el trabajo marca que 39% de los consultados dijo tener “simpatía” por la figura del presidente, 41% “antipatía” y 18% una valoración neutra; el 2% restante no se pronunció al respecto.