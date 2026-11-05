Orsi despidió a Gonzalo Moratorio: “Uruguay le estará eternamente agradecido”

También expresó su pesar la vicepresidenta Carolina Cosse, que anunció que el velorio será en el Palacio Legislativo.

El presidente Yamandú Orsi expresó su pesar por el fallecimiento del virólogo Gonzalo Moratorio, este jueves a los 44 años, tras luchar contra un cáncer cerebral que le fue diagnosticado en mayo de 2025. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Orsi destacó su aporte durante la pandemia de covid-19 y expresó que Uruguay le estará “eternamente agradecido” por su sensibilidad y conocimiento al enfrentar la emergencia sanitaria.

Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 5, 2026

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, lamentó su fallecimiento y destacó la entrega del científico. “Qué injusto. Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos. Apenas pudimos devolverte un poco de todo el amor que nos diste”, expresó. El velorio se realizará este jueves en el Palacio Legislativo, donde se le rendirá homenaje de 15.30 a 19.30. “Desde el Parlamento ofrecimos a la familia realizar el velatorio de Gonzalo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Será hoy, de 15.00 a 19.30, con entrada por la calle Libertador. Invitamos a todas y todos a despedir a tan noble científico de nuestro país”, señaló Cosse.

Desde el Parlamento ofrecimos a la familia realizar el velatorio de Gonzalo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Será hoy, de 15 a 19:30 h, con entrada por la calle General Flores. Invitamos a todas y todos a despedir a tan noble científico de nuestro país. — Carolina Cosse (@CosseCarolina) November 5, 2026

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, también se expresó a través de su cuenta de X, donde destacó la huella profunda que Moratorio deja en la ciencia uruguaya y en la sociedad. “En los momentos más difíciles de la pandemia, su conocimiento, compromiso y vocación de servicio fueron fundamentales para nuestro país”, escribió.

La Universidad de la República expresó en igual medida su pesar por la muerte de Moratorio, a quien recordó como docente e investigador de la institución. En un mensaje, destacó que su compromiso, sensibilidad y conocimiento fueron fundamentales para que el país pudiera comprender y enfrentar la pandemia de covid-19.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también lo despidió con un mensaje en su cuenta de X. Lo definió como un “científico brillante” y un uruguayo comprometido con su gente. Además, señaló que su legado va a seguir vivo en cada generación de científicos a futuro.

El expresidente Luis Lacalle Pou lo recordó y destacó su papel frente a las dificultades y la incertidumbre. Resaltó su optimismo y su coraje en todo momento. “Gracias. QEPD”, escribió en X.

Por su parte, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, manifestó su tristeza por el fallecimiento y recordó el trabajo compartido con Moratorio durante la pandemia. “Siempre voy a recordar su calidad humana, su entrega y su compromiso con el país”, escribió, y envió un enorme abrazo a su familia y seres queridos.