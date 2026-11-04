Lazo sobre investigación de la muerte de tres buzos en Fray Bentos: “No podemos dar información a la ligera en un caso tan serio”

La ministra de Defensa Nacional viajó a Río Negro para conversar con las familias de los fallecidos y destacó “la transparencia y la rigurosidad con que se llevan adelante las investigaciones”.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, viajó este miércoles a la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, para conversar con las familias de los tres funcionarios del Ejército que fallecieron mientras realizaban ejercicios en el río Uruguay en la noche del pasado jueves.

Las actividades formaban parte de un curso de Buzo Táctico organizado por el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos, en el que participaban un total de 20 militares. Además de los tres fallecidos, un cuarto efectivo fue internado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde evoluciona favorablemente.

En una rueda de prensa que consignó Subrayado, Lazo remarcó que aún continúan las investigaciones para esclarecer los hechos que condujeron a las muertes. Son tres: la primera, solicitada por las autoridades militares con carácter urgente, fue entregada al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) este martes y servirá de insumo para la segunda, de corte administrativo. El MDN cuenta con plazos más prolongados para conformar esta última, con un límite de 60 días, si bien existe la posibilidad de prórroga por otros 30, explicó la jerarca.

Finalmente, y en forma simultánea, continúan las averiguaciones que lleva adelante la Fiscalía. La ministra de Defensa Nacional subrayó que “la Justicia en este país es independiente”, y expresó la “plena confianza” de la cartera que preside para con dicho organismo, encargado de la tercera investigación a la que se refería.

Lazo afirmó que “lo más importante es la familia”. “No es que despreciemos otros ámbitos, que son tan legítimos como estos, y, por supuesto, a la ciudadanía”, matizó la ministra. Igualmente, remarcó que “hay que cuidar a las familias”, algo que requiere “decirles en qué momento de las investigaciones” se encuentra el MDN. “Tuvimos una buena recepción y por supuesto que comprendiendo las preguntas, que a veces, por este momento, no tienen respuesta”, recapituló sobre el intercambio que mantuvieron.

En esa línea, y luego de que se le preguntara sobre qué reclamos mantienen los familiares de los funcionarios fallecidos, Lazo sostuvo que preguntaron “lo que legítimamente tienen derecho a preguntar”. “Además de autoridad al frente de una cartera, soy madre, por lo tanto, tengo el mayor de mis respetos hacia lo que sucedió”, aseveró, y dijo que si bien aún no han concluido las investigaciones, “la familia es la primera que va a tener esa información”. “Hay plazos, que son plazos legales, que tenemos que cumplir”, recordó.

“Obviamente que hay respuestas que no las tenemos aún, pero sí [tenemos que] comprometer la transparencia y la rigurosidad con que se llevan adelante las investigaciones”, añadió Lazo. Y puntualizó: “Esto no está concluido; por eso no podemos dar información a la ligera en un caso tan serio”.

Respecto del ejercicio que realizaban los militares, y si era pertinente hacerlo en el momento y el lugar donde ocurrió la tragedia, la ministra de Defensa Nacional dijo que eso forma parte de las investigaciones. Añadió que si bien los ejercicios “están incluidos en la grilla anual” que se le presenta a la cartera, lo sucedido la semana pasada forma parte de “circunstancias que habrá que aclarar”.

Asimismo, y consultada sobre si ya es posible descartar un caso de negligencia, remarcó que es “la Justicia la que tiene que determinarlo”. “Yo acá estoy para dar la cara y dar respuestas –las posibles– a las familias; mejor dicho, para informar cada uno de los pasos que rigurosamente se están llevando adelante”, sentenció.