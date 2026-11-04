La derrota de Trump “le pone un freno al envalentonamiento de la derecha y anuncia la posibilidad de una retirada”

“Felicitaciones a los demócratas. hicieron un buen trabajo, buscaron esto por 11 años y finalmente lo consiguieron, pero no lo veo como un golpe”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con Fox News este miércoles, luego de las elecciones de medio término cuyos resultados le dieron al Partido Demócrata las mayorías parlamentarias en las cámaras de Senadores y Representantes.

“Tuvimos los mejores dos años en la historia de la presidencia en términos de la economía, en términos de todas las cosas que hemos hecho”, declaró el mandatario de 80 años, quien llegó a los comicios con una aprobación del 36%, la cifra más baja registrada en una encuesta de The New York Times y Siena College.

Las noticias sobre el proceso electoral que renovará el Congreso estadounidense en enero del próximo año llegan apenas unos días después del triunfo electoral del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En esa línea, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, valoró en una rueda de prensa que lo que sucedió en Estados Unidos el martes es “muy favorable para la humanidad”. “Yo no elijo en Estados Unidos, elijo para Uruguay, pero naturalmente no puedo esconder, como no escondí con Lula, la alegría que me provoca que alguien que ha intentado intervenir en las elecciones de América del Sur, que ha ejercido presiones arancelarias sobre nuestros países, que ha hecho amenazas, sufra una derrota de este tipo, que es una respuesta contundente a que sus políticas no solo no tienen apoyo en el mundo, [sino que] no tienen apoyo dentro de Estados Unidos”, sostuvo.

En ese sentido, el senador del FA Gustavo González (Partido Socialista) dijo a la diaria que el triunfo de los demócratas y la derrota de Trump “le va a hacer muy bien al mundo”. González consideró que estos resultados, sumados al triunfo de Lula y a las “movilizaciones impresionantes que se están dando en Europa”, demuestran que “la gente empieza a ver lo que es esta fase del capitalismo, el cual está en una profunda crisis de la que no puede salir”.

La senadora del FA Constanza Moreira (Casa Grande) dijo a la diaria que aunque esperaba que el apoyo a Trump tuviera una caída, no esperaba la diferencia que se produjo. Lo que sucedió este martes fue “un golpazo” para Trump, y el “fracaso” del mandatario “es tan grande como grande fue su prepotencia”, dijo. “[Los ciudadanos] se la están cobrando por la represión adentro, por los costos adentro, por la inflación adentro, por todo lo que la política de Trump trajo de negativo”, afirmó.

De esa forma, destacó que “los pueblos están movilizados” y “contestan a través de varios mecanismos”, pero sobre todo a través del voto. “Así que no hay espacio para resignaciones ni para democracias muertas, ni agonizantes, ni nada; la gente está ahí, trabajando, movilizándose”, señaló.

Para la senadora, la derrota de Trump significa “buenas noticias” para América Latina, pero en particular “para las mujeres”, y consideró que la nueva configuración del Senado “le pone un freno a ese envalentonamiento de la derecha y anuncia la posibilidad de una retirada”. “¿Una retirada de quién? [El presidente de Argentina, Javier] Milei, el debilitamiento de su gobierno, el debilitamiento del bolsonarismo”, agregó.

A su vez, con respecto a lo que sucede en la región, que en los últimos años tuvo un viraje a la derecha, Moreira dijo que aunque “hay una gran consolidación de las derechas”, estas son “súper dependientes de la era trumpiana”. “Ahí Trump invirtió, puso plata, puso mucha cosa. Quiero ver, si la estrella de Trump empieza a declinar, qué va a pasar con estos gobiernos de derecha”, expresó.

Consultado sobre este “freno” a la derecha del que habla Moreira, González dijo que eso dependerá “siempre de cómo responda la izquierda”, y que la izquierda “tiene que responder sin titubear, yendo a fondo y denunciando el sistema imperante de las desigualdades del capitalismo y su rostro de guerra”. “Si la izquierda es timorata, no vamos a frenar este avance; no se puede tener ninguna consideración ni coqueteo con el capital ni con sus personeros”, advirtió.

“Enfriamiento de la guerra comercial” y “repercusiones beneficiosas”

El doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi analizó, en diálogo con la diaria, que el “golpe” a Trump y a su “agenda interna y externa” es “fuerte”, puesto que “hay un votante de Trump que está frustrado, seguramente muy marcado por su conducta económica, por los costos internos asociados a la inflación y a las guerras”, por ejemplo, la de Ucrania y Rusia.

Además, señaló que la guerra comercial desatada por el mandatario “está mal vista por los ciudadanos estadounidenses, en cuanto a que también tiene, de cierta forma, costos internos que favorecen la presión de los precios al alza”. Entre los factores que tuvieron que ver con el resultado mencionó las políticas migratorias; en esa línea, dijo que “uno puede imaginar que el cambio [de signo político] en Texas puede estar asociado a un manejo migratorio demasiado duro de parte de Trump que ha llevado a cuestionamientos públicos y a manifestaciones públicas por cómo se han tratado a los migrantes en algunas ocasiones”.

Sobre el escenario que se abre ahora, el académico apuntó que una hipótesis es que Trump “va a moderar su política porque los controles del Congreso van a aumentar”. De esa forma, en el plano comercial, a su juicio, “empieza un enfriamiento de la guerra comercial, porque Trump va a querer demostrar éxitos en lo que le queda del gobierno”; no visualiza, sin embargo, “un beneficio tan directo para Uruguay”.

Por su parte, el dirigente histórico del Partido Nacional y presidente del Centro de Formación para la Integración Regional, Alberto Volonté, dijo a la diaria que con los resultados de los comicios, Trump “acaba de ser desacreditado y desautorizado por el pueblo americano”. “¿Por qué le han infligido esta terrible derrota, muy merecida, a mi juicio? Porque los norteamericanos no están conformes con su política interior, porque hay inflación, porque el costo de vida se ha escapado, porque hay una pobreza en Estados Unidos incremental”, sostuvo.

En ese sentido, más allá de que la política exterior de Estados Unidos es “estable”, para Volonté el cambio legislativo “va a tener repercusiones beneficiosas”, ya que “para abatir la inflación, para mejorar el costo de vida, no va a tener más remedio el señor presidente, porque si no las cámaras lo van a limitar, que los aranceles que estaban perjudicando las exportaciones de países como el nuestro van a bajar más”. En abril de 2025, Trump anunció un aumento de los aranceles para los productos de casi todos sus socios comerciales, incluido Uruguay, que en julio de este año aumentaron de 10% a 12,5%. Por lo tanto, Volonté manifestó que para Uruguay el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos “es positivo porque va a mejorar sus condiciones de intercambio de bienes y servicios”.

El senador colorado Andrés Ojeda, quien estuvo en Washington en la previa de las elecciones, señaló, en diálogo con la diaria, que este tipo de resultados “es lo que pasa siempre”, y que “hace décadas que el partido del presidente no gana las elecciones de medio término”. “Le pasó a [Barack] Obama, le pasó a [Bill] Clinton, que perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes o ambas”. De esa forma, afirmó que “en el fondo no implica nada novedoso” y que las mayorías opositoras no logran “quebrar el rumbo del gobierno”

Ojeda dijo que no cree que los resultados cambien “en nada, ni a favor ni en contra”, en relación con Uruguay. En ese sentido se expresó también el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien dijo a la diaria que se produjo “una reacción habitual en el electorado”, que votó “con el bolsillo”. “El mundo sigue girando para nosotros y para el resto del mundo. No me imagino que Trump vaya a cambiar mucho su forma de ser, y más si no tiene una reelección”, sostuvo.