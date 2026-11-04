Proyecto de reducción de multas: para el Frente Amplio, “es importante respetar el acuerdo que salió de la Cámara de Diputados”

El proyecto para rebajar el valor de la mayoría de las multas por exceso de velocidad, que fue aprobado en la cámara baja en mayo, demoró su tratamiento en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. Uno de los diputados que redactó la iniciativa, el colorado Conrado Rodríguez, había expresado que le llamaba la atención la dilación, dado que el texto se había acordado con todos los partidos en la instancia anterior. Este miércoles, el diputado blanco Sebastián Andújar –otro de los redactores del proyecto– fue crítico con la demora.

Andújar señaló que el martes el Senado le dedicó cuatro horas a debatir sobre viáticos y viajes al exterior y, mientras tanto, “sigue sin tratar el proyecto que reduce los montos de las multas por exceso de velocidad, aprobado en mayo por la Cámara de Diputados, con el respaldo de todos los partidos políticos”. “En algún momento tienen que decidir si legislan para resolver los problemas de la gente o solo para alimentar debates de tribuna”, sentenció.

Este miércoles, luego de la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, su presidente, el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana, dijo a la diaria que Andújar “tiene absoluta razón en la inquietud” que presentó, porque la resolución del proyecto “se ha demorado en exceso”, aunque aclaró que “en algún momento hubo motivos para ello, porque el Senado tuvo que tratar la ley de competitividad y la Rendición de Cuentas, y eso detuvo un poco el trámite parlamentario”.

Botana señaló que en la sesión de este miércoles acordaron darle “celeridad al tema”, por lo tanto, “los distintos partidos políticos serán consultados en el correr de esta semana para llegar a los acuerdos sobre el texto de Diputados con las modificaciones propuestas” por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Congreso de Intendentes.

Estaba previsto que representantes de los tres organismos fueran a la comisión este miércoles, pero solo lo hicieron de la Unasev. Botana señaló que, en el caso del Congreso de Intendentes, su presidente es el intendente de Florida, Carlos Enciso, y justo el papa León XIV visitará ese departamento el domingo, “razones claramente comprensibles para no salir de la organización”.

Según el senador, la Unasev planteó que, además de que se incorpore la eliminación de los beneficios para las multas por usar el celular mientras se maneja, también se quite la rebaja para las infracciones realizadas por personas que no tengan licencia de conducir. A Botana ambos planteos le parecen “razonables”. Entonces, el senador blanco dijo que con el Frente Amplio (FA) acordaron un texto en general que será considerado por las distintas bancadas “y seguramente aprobado la semana que viene”, por lo que espera que, “si Dios quiere”, se apruebe en el plenario de la cámara alta en breve.

Por su parte, el senador del FA Daniel Caggiani, integrante de la comisión, dijo a la diaria que en la sesión transmitió que el interés del oficialismo es “aprobar el proyecto como salió de Diputados”, y que están dispuestos a considerar las modificaciones que planteó el PN, “sobre todo con los diputados que trabajaron el proyecto”, y en esa instancia verán “si se introducen o no las modificaciones que proponen los senadores del PN”. “Para nosotros es importante respetar el acuerdo que salió de la Cámara de Diputados, que es lo que permitió que el proyecto tenga viabilidad”, sostuvo.

En tanto, el diputado colorado Rodríguez subrayó a la diaria que pretende que el proyecto se apruebe “tal cual” salió de la cámara baja, “por el amplio consenso” al que se arribó en ese acuerdo, en el que incorporaron cosas que fueron sugeridas por el MTOP, y sostuvo que “modificar los acuerdos no es bueno”. “El proyecto quedó bastante bien y tuvo modificaciones sobre el que habíamos presentado originalmente. Recogimos varias de las cosas que dijeron las delegaciones”, finalizó.