Pobreza y desigualdad, la paz y abusos sexuales: los temas que les gustaría a los uruguayos que priorizara León XIV en su visita

Este viernes a las 16.30 llegará el papa León XIV al Aeropuerto Internacional de Carrasco y comenzará una visita que marca un hito en el vínculo de la Iglesia católica con Uruguay, a casi 40 años de la última visita de un papa. En este marco, una encuesta de la Usina indagó en la percepción entre los uruguayos sobre la visita: su importancia, los temas a priorizar, la intención de participar en sus actividades y la identificación religiosa.

La encuesta consultó sobre qué importancia se le da a la visita de León XIV. Un 19% respondió que mucha y 18% que alguna, mientras que 13% dijo que ni mucha ni poca y, por otro lado, 15% que le da poca importancia y 34% ninguna. Al tomar las respuestas según las edades de los consultados, la importancia del viaje del papa a Uruguay es mayor junto con la edad: entre quienes tienen 60 años o más, tres de cada diez le da mucha importancia a la visita, más del doble que entre quienes tienen entre 45 y 59 años (una diferencia de 16 puntos).

Al tomar en cuenta el voto en el balotaje de 2024, entre los votantes de la Coalición Republicana (CR) 50% le da importancia (29% mucha y 21% alguna), mientras que entre los votantes del Frente Amplio ese dato baja a 29%.

Respecto de las expectativas sobre la presencia del papa, la encuesta consultó qué temas le gustaría que León XIV priorizara en la visita, con la posibilidad de marcar hasta tres tópicos: 56% indicó que le gustaría que hablara sobre pobreza y desigualdad, 35% sobre la paz en el mundo, 33% sobre los abusos sexuales, 21% sobre armas y guerra, 17% sobre educación, 14% sobre la situación en Medio Oriente y solo 10% sobre religión y doctrina. Otros temas mencionados fueron migraciones (7%), inteligencia artificial (6%) y ambiente (6%). Por otra parte, 18% de los consultados marcó la opción “no sé, prefiero no contestar”.

Al tomar los temas según la edad, surge del análisis de la encuestadora que la paz en el mundo es uno de los tópicos que gana lugar con la edad: pasa de menos de dos de cada diez entre quienes tienen entre 18 y 29 años a cinco de cada diez entre quienes tienen 60 años o más. Si se evalúa según la región de los encuestados, la pobreza y la desigualdad se priorizan más en el interior: más de seis de cada diez la elige, frente a casi la mitad en Montevideo (una diferencia de 14 puntos). Según el voto en el balotaje de 2024, quienes votaron al FA priorizan más los temas de pobreza, los abusos sexuales y Medio Oriente (más que duplican a la CR). Quienes votaron a la CR priorizan más la paz en el mundo y la religión (cuadruplican al Frente Amplio).

La encuesta también preguntó por si los consultados tenían previsto concurrir a alguna de las actividades en las que participará el papa: 15% respondió que sí (6% con certeza y 9% tal vez), 79% respondió que no y 6% marcó la opción “no sé, prefiero no contestar”.

La religión en Uruguay

La encuesta consulta si quienes responden profesan alguna religión. Un 43% respondió que sí y 52% que no, mientras que 5% dijo que no sabe o no contesta. Al filtrar las respuestas según voto en 2024, 57% de quienes votaron a Álvaro Delgado (CR) profesan una religión mientras que solo 34% de quienes votaron a Yamandú Orsi responden afirmativamente.

Entre quienes respondieron que sí profesan alguna religión, 72% respondió que es católica, 8% evangélica, pentecostal y neopentecostal, 5% umbanda u otras religiones afrobrasileñas, mientras que el resto no supera el 2%. La religión católica predomina más (80%) entre quienes votaron a la CR, mientras que 62% de quienes votaron al FA se identifican con el catolicismo.

No obstante, entre quienes respondieron que no profesan una religión también hay creyentes. Al preguntarles cómo se definen, 47% dijo “creo en Dios o en algo trascendente sin pertenecer a una religión”, 21% se definió como ateo, 17% como agnóstico, 13% dijo que no sabía o prefería no contestar y 2% otros.