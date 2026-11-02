Se incendió un predio de UCOT en Sayago y el fuego alcanzó a 12 vehículos de la empresa

En la noche de este domingo, alrededor de las 21.40, la Dirección Nacional de Bomberos comunicó el registro de un incendio en un predio de la empresa UCOT, ubicado en la intersección de bulevar Batlle y Ordóñez y Eugenio Garzón, en el barrio Sayago.

Cuando Bomberos llegó al lugar, constató “fuego generalizado” en un total de 12 vehículos pesados, de los cuales ocho correspondían a “ómnibus fuera de servicio, sin matrículas”, y cuatro, a camiones de reparto pertenecientes a la empresa DAC. Asimismo, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

Según informó la dirección, los vehículos estaban estacionados a “cielo abierto” y separados entre sí por una distancia de un metro. Trabajaron en el lugar dotaciones de la Unidad Operativa Belvedere, con apoyo de la Unidad Operativa Casavalle y camiones cisterna. La información indica que “se desplegaron múltiples puntos de ataque desde ambos laterales”, logrando finalmente “la extinción total” del incendio y evitando “la propagación” hacia otras unidades.

La determinación de las causas y el origen del incendio se encuentra bajo investigación del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos.