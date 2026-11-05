“Se va como un héroe”: la despedida de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo

Mahía anunció que se decretó duelo nacional para este 5 y 6 de noviembre; Radi destacó el “afán de servir a la sociedad a través de la ciencia” que caracterizó al investigador y la “huella indeleble” que deja en Uruguay.

Este jueves por la tarde, allegados a la familia y personas de distintos ámbitos se reunieron en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para despedir a Gonzalo Moratorio, el científico uruguayo que falleció esta mañana, tras meses de combate contra un agresivo tumor cerebral.

Aunque el anuncio de la despedida, realizado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se hizo apenas un par de horas antes, una buena cantidad de personas transitó por los pisos de mármol del recinto legislativo. Entre ellas había varias figuras de la comunidad académica, como el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela. También actores de gobierno, entre ellos, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, que anunció duelo nacional para este 5 y 6 de noviembre; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

También se hizo presente el investigador y presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, Rafael Radi, quien trabajó con Moratorio en el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), conformado durante la pandemia de covid-19 que afectó al país años atrás, y resaltó la figura de su difunto colega.

“Uruguay y el mundo pierden a una gran persona, a un gran profesional, a un gran amigo y a un hombre comprometido con su tiempo”, afirmó Radi. Acotó que “su afán de servir a la sociedad a través de la ciencia” deja “una huella indeleble” en la sociedad uruguaya, que se traduce en el número de gente que acudió a despedirlo esta tarde.

“Pensar que lo que él conectó en términos de ciencia y sociedad es uno de los legados que nos dejó la triste experiencia de la pandemia, que mostró que se podía hacer ciencia de calidad en Uruguay, sirviendo a la sociedad”, evaluó Radi, y dijo que Moratorio “fue uno de sus más importantes exponentes”. El investigador recordó el trabajo que desarrolló junto con Moratorio en el GACH, donde “fue un colaborador permanente, generoso y amplio”. “Se va como un héroe”, consideró.

“Para quienes lo conocimos, es un momento particularmente movilizador, porque Gonzalo fue un hombre lleno de vida hasta el final, y sobre todo fue un hombre muy valiente, de mucho coraje, que respondió a los requerimientos de sus tiempos, y cuando tuvo que enfrentar la batalla que tuvo que dar con relación a su salud, hizo todo lo que había que hacer y un poco más”, expresó.

Por su parte, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, abordó en diálogo con la prensa el vínculo que mantuvo con el investigador, más allá de su “aporte país”. Ojeda expresó su sorpresa ante lo “abrupto” de su partida, para caracterizar a Moratorio como “muy querible y muy afable”. “Era un tipazo”, destacó, y dijo tener “un sentimiento encontrado” ante su partida, ya que también “hay una cuota de afloje” cuando suceden estas cosas. “Se va muy temprano alguien que tenía todo por delante, y lo vamos a extrañar”, afirmó.

Consultado acerca de si entiende pertinente que el Parlamento organice un homenaje de despedida, Ojeda dijo que, si bien aún no se ha conversado al respecto, entiende que es “lo mínimo”. “Creo que es un homenaje también de vida”, consideró, y apuntó a celebrar “lo que deja alguien que vivió la mitad, o menos, de lo que debió haber vivido”. “Mirá todo lo que dejó en ese tiempo; imagínense todo lo que hubiese hecho si hubiera vivido toda su vida”, finalizó.