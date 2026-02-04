La Usina de Percepción Ciudadana (UPC) realizó una encuesta entre el 23 y 28 de enero para conocer la opinión de los uruguayos sobre el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, el 17 de enero, tras 25 años de negociación. Ante la pregunta “¿Cuál es tu opinión sobre este acuerdo?”, 28% respondió que beneficiará a ambos bloques, 23% que beneficiará a Uruguay y el Mercosur, 6% que beneficiará a los países de la Unión Europea, y 5% que no beneficiará a Uruguay pero sí a los demás socios del Mercosur.

Por otra parte, casi un cuarto (22%) de las personas respondieron no estar al tanto del acuerdo. Según la UPC, esto se da en mayor medida entre personas del interior, mujeres y votantes del Frente Amplio, y es una tendencia que aumenta a medida que baja el nivel socioeconómico. Asimismo, casi dos de cada diez de los encuestados se abstuvieron de contestar.

La opinión de que beneficiará tanto a Uruguay como al Mercosur es más frecuente entre hombres, y aumenta con el nivel socioeconómico. En tanto la idea de que no beneficiará a Uruguay pero sí a los demás socios del Mercosur es más frecuente entre votantes de la Coalición Republicana y personas mayores de 60 años.

La percepción de que el acuerdo beneficiará a ambos bloques, tanto al Mercosur como a la Unión Europea, es la principal opción elegida por los montevideanos y los hombres, así como también por los votantes de la Coalición Republicana, y también aumenta conforme lo hace el nivel socioeconómico.

Quienes entienden que beneficiará principalmente a los países de la Unión Europea son mayormente personas de nivel socioeconómico medio, montevideanos y de entre 30 y 44 años de edad.