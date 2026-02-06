El Frente Amplio (FA) conmemoró este jueves el 55º aniversario de aquel 5 de febrero de 1971 en que, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se firmó la Declaración Constitutiva de esa coalición de izquierda. La celebración, que tendrá lugar el sábado 7 en la localidad coloniense de Juan Lacaze, encuentra a la fuerza política en un momento especial: se trata del primer acto aniversario de la segunda etapa de gobierno del FA, próximo a cumplirse un año desde la asunción de Yamandú Orsi como presidente, con la mira en el Congreso y las elecciones internas.

Del primer año de gestión, dirigentes y militantes consultados por la diaria destacan la aprobación del presupuesto quinquenal, lograda sin mayorías parlamentarias y bajo una proyección económica no prevista al asumir el gobierno. La “paciencia” respecto al ritmo de concreción del gobierno es un elemento presente en los balances; sin embargo, se advierte que 2026, bajo un presupuesto propio, es un año clave para ver, “concretamente, si el gobierno de Yamandú cumple con las expectativas de quienes lo votamos”, dijo la presidenta del comité de base de Juan Lacaze, denominado El Bastión, Silvia Chauvie, para quien, por ahora, “se sienten muchas quejas”.

“¿Que nos gustaría que los cambios fueran más rápidos? Sí, pero tenemos que trabajar en nuestra paciencia para poder esperar y llegar a buen destino, y no desgastarnos, porque realmente quien controla al gobierno del Frente Amplio son las bases”, señaló la militante sabalera.

Carla Pérez, presidenta de la Mesa Departamental del FA en Rivera, sostuvo que con el presupuesto aprobado “la gente empieza a querer ver los resultados efectivamente de este gobierno”, aunque puntualizó que en su departamento “cayó muy bien” el despliegue de medidas económicas para la frontera.

La dirigente socialista Daniela Brandon, integrante del Secretario Ejecutivo del FA, reconoció que “no es el presupuesto de nuestros sueños” ni el “que contiene todo el programa de gobierno”, pero sí “es el que se pudo acordar” para “avanzar en propuestas que mejoran la calidad de vida de la gente”. Resaltó, además, que a casi un año de asumir, “hay datos que son esperanzadores” en cuanto al empleo y la recuperación salarial. En esa línea, la secretaria general de la Unión de la Juventud Comunista, Natalia Díaz, consideró que el gobierno “hizo una buena priorización” de los recursos disponibles, pero “tiene que seguir profundizando en lo que tiene que ver con las resoluciones de nuestro programa, que fueron discutidas en nuestro Congreso Programático, y trabajar hacia adelante con eso”.

El control del cumplimiento de las bases programáticas se señala como uno de los desafíos “centrales” para el FA, que “dio una discusión muy amplia” para recuperar el gobierno “con un énfasis y un rumbo que está plasmado en las bases”, dijo Díaz. “Es el respeto a todos los militantes que trabajaron muchísimo para volver a reconquistar este gobierno”, consideró Mónica Caffa, integrante del Plenario Nacional del FA por la Coordinadora M. Díaz enfatizó en la necesidad de “abrir en este nuevo gobierno una etapa de transformación que vaya en el sentido de lo definido por toda la fuerza política”.

“Los desafíos para este año son muy grandes, porque incluyen darle oxígeno y debate a la fuerza política, pensar en qué fuerza política vamos a construir para generar las condiciones para un ciclo progresista en el país; eso nos exige muchísimo”, apuntó Brandon sobreel año de Congreso.

La unidad como “principal remedio” y desafío

El senador Aníbal Pereyra señaló que, a 55 años de su fundación, el desafío continúa siendo “la lucha por la igualdad, por la justicia, por generar condiciones de distribución”, más aún “en un mundo que es muy diferente a cuando se fundó la fuerza política y muy diferente a cuando ganó el primer gobierno”. Valoró que “estamos en una etapa en la que podemos ver con mucha claridad las pérdidas que tuvo la sociedad” cuando el FA no gobernó. Por lo tanto, “tenemos que ser críticos con nuestro accionar”, pero “no destructivos con la crítica”.

Respecto de algunas decisiones del gobierno que han generado ruido en la interna de la fuerza política, apuntó que “cuando hay cambio siempre hay ruido, y son necesarios los ruidos”. “El tema es no perder las perspectivas: aprender que si el Frente Amplio deja de conducir o tomar las decisiones de gobierno, bueno, las decisiones de gobierno van a tomar otro rumbo”, agregó.

Los posicionamientos en política exterior han sido el origen de algunas incomodidades dentro de la interna en el primer año de gobierno. Chauvie afirmó que le “costó entender” que el gobierno no condenara directamente el genocidio de Palestina. En el mismo sentido se expresó Brandon, a quien le “gustaría” que “usara la palabra genocidio”. No obstante, reconocen que el gobierno evalúa “hasta dónde se puede ir políticamente ahora”.

Díaz consideró que, “como frenteamplistas, tenemos que asumir esas contradicciones que tenemos también a la interna, como parte del proceso”. Sostuvo que el FA asumió desde su fundación un proceso “dialéctico y de transformación muy amplio”, así como la “necesidad de la unidad estratégica”. La búsqueda de la “unidad en la diversidad” del FA, señaló, “se expresa con mayor tensión cuando sos gobierno, porque tenés que tomar decisiones y esas decisiones tienen que acompasarse a las resoluciones de la fuerza política”.

En esa línea, Brandon consideró que “lo que hace el gobierno es manejar lo mejor posible” la realidad. Consideró, no obstante, que “la gente no eligió un gobierno de izquierda, eligió un gobierno progresista con determinadas características”. Por otro lado, reconoció que “hay niveles de coordinación que tienen que mejorar” –por ejemplo, entre el FA y el gobierno, o entre el FA y las organizaciones civiles– para evitar “construir un clima enrarecido” entre la fuerza política y los votantes.

Díaz consideró que las tensiones se han resuelto de “buena manera utilizando las instancias orgánicas que el Frente Amplio tiene para discutir estas cosas, y priorizando cuidar a la fuerza política y no tener miedo del desacuerdo”. Con todo, los 55 años de FA “ratifican que logramos todos estos años de unidad”, afirmó Brandon. “Es una construcción cotidiana y a largo plazo; no depende de los documentos, sino de una actitud de discusión, de ceder, de muchas veces ser solidario, de esperar”, señaló.

“El Frente Amplio como fuerza política ha tenido diferencias, ha tenido discrepancias, discutimos hasta el cansancio, pero sabemos del valor que tiene la fuerza política; ahí está nuestro principal remedio: nuestra unidad”, dijo Caffa. En tanto, Díaz consideró “fundamental” reafirmar la unidad del FA, no “como eslogan”, “sino la unidad como práctica”.

La consigna del acto aniversario, y por donde se espera que vaya el mensaje central del presidente del FA, Fernando Pereira, es “Antiimperialismo y solidaridad. Ayer y hoy”. Díaz consideró un acierto que se haya hecho énfasis en la “reafirmación del Frente Amplio como una fuerza antiimperialista” desde su fundación. Señaló que esto forma parte de los temas que se podrá poner sobre la mesa en el Congreso y que “va a transversalizar todo el año”, ya que “todo lo que nos planteamos como fuerza política y como gobierno va a estar atravesado por lo que pase con el contexto internacional, regional”.

La comunicación hacia el interior

“Juan Lacaze es una ciudad que siempre ha respondido al Frente Amplio con una maravillosa votación”, dijo Chauvie sobre la localidad que alojará el acto central el sábado y que es considerada un bastión del FA en el departamento.

Respecto de la realidad en el interior del país, Pereyra consideró que la correcta comunicación es un desafío, así como el “estar presente permanente en cada lugar”, lo cual “es parte de la demanda histórica del interior”. “En esas comunidades sigue siendo complejo poder construir, aun siendo gobierno nacional, porque el miedo es parte de las herramientas que ellos [la derecha] siguen sosteniendo”.

“Nosotros, desde acá en el norte, nos sentimos así, siempre en un constante desafío diario de poder seguir construyendo esta fuerza política, seguir estando juntos”, dijo Pérez. Richard Tessier, presidente de la Mesa Política Departamental de Florida, visualizó “dificultades de comunicación sobre los logros obtenidos durante la gestión”. “Muchas de las cosas que se vienen haciendo se pueden comunicar mejor, creo que hay cuestiones como datos objetivos que hay que tratar de especificar en mensajes concretos que la gente pueda visualizar más”.

El llamado “FA te escucha”, bajo el cual, luego de la derrota electoral de 2019 y tras el proceso de autocrítica, los dirigentes frenteamplistas recorrieron el país, se destaca como un antecedente valioso. La metodología se reeditó para comunicar la Rendición de Cuentas de 2024 y continuará este año. “Creo que eso nos va a volver a conectar con el sentir popular que está en la calle, por fuera de la estructura, que eso es muy importante; si no, corremos el riesgo de conversar entre convencidos”, dijo Brandon. Tessier también lo valoró como una oportunidad de dar “explicaciones de los avances que ha tenido el gobierno” y “comunicar horizontalmente”.