El jueves 5 de febrero se cumplirán 55 años del acto fundacional del Frente Amplio (FA). A diferencia de los últimos dos años, en los que el lugar de celebración elegido por la fuerza política fue La Paloma (Rocha), en esta oportunidad el acto central tendrá lugar en Juan Lacaze, histórico bastión frenteamplista en Colonia. Bajo la consigna “Antiimperialismo y solidaridad. Ayer y hoy”, la convocatoria es para el sábado 7 a partir de las 17.30 en el Espacio Público Integrador, ubicado en el centro de la ciudad; el evento contará con oratorias de actores nacionales, departamentales y locales.

Se trata del primer acto aniversario del FA en su segunda etapa como gobierno tras la asunción de Yamandú Orsi en marzo del año pasado. En 2024, el balneario rochense recibió a los entonces precandidatos frenteamplistas, Yamandú Orsi, Carolina Cosse, Mario Bergara y Andrés Lima, en un aniversario que sirvió de puntapié inicial para la campaña electoral. El año pasado, en tanto, a un par de semanas de la asunción, el acto se centró en la victoria electoral y en el comienzo del nuevo gobierno, si bien en el acto estuvieron presentes las elecciones departamentales y municipales.

En diálogo con la diaria, el exsenador del FA Charles Carrera situó la importancia del 55° aniversario de la fuerza política en el contexto del retorno al gobierno. En ese sentido, adelantó que en el acto se hará énfasis en los “logros del primer año”, como la aprobación del presupuesto quinquenal y las políticas públicas que se han desarrollado a favor de “los más débiles”, y se convocará a los militantes a “que salgan a defender al gobierno”.

El presidente de la Comisión de Organización del FA, Manuel Ferrer, dijo a la diaria que, si bien “cada elemento del panorama político nacional e internacional es parte de la celebración, porque el Frente Amplio es protagonista de esos procesos”, la fuerza política también está enfocada en el Congreso programado para setiembre, por lo que 2026 es un año clave para “la construcción de fuerza política”.

Ferrer dijo que la celebración de los “55 años de unidad, que es algo excepcional en el mundo”, estará marcada por “la proyección de qué Frente Amplio queremos, precisamos, impulsamos para liderar el proceso de cambios rumbo a un Congreso que tomará las decisiones estratégicas para lo que resta del periodo”. Se trata, sostuvo, de “un momento más para afinar el lápiz”.

Asimismo, Carrera dijo que este es un “año especial porque vamos a ir a un Congreso de puesta a punto de análisis”. A su vez, con respecto a la consigna de la convocatoria para el acto del sábado en Juan Lacaze, el exsenador frenteamplista remarcó el carácter antiimperialista del FA desde sus bases fundacionales, y consideró que es un “momento histórico muy complejo”, que requiere “mucha pedagogía política” y actualizarse “en la forma de hacer política”.

La oratoria central del evento estará a cargo del presidente del FA, Fernando Pereira. También hablarán la presidenta de la Mesa Departamental de Colonia, Analía Vila, la presidenta del comité de base de Juan Lacaze, Silvia Chauvie y el alcalde de esa localidad, Darío Brugman. El acto también contará con un espectáculo del grupo Milongas Extremas y de un conjunto local a confirmar.