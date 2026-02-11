Este martes, el canciller Mario Lubetkin entregó formalmente al Parlamento uruguayo el acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea (UE). Los parlamentarios oficialistas aseguraron que habrá una agenda intensa con miras a aprobarlo en ambas cámaras a fines de febrero. Ya quedó conformada una comisión especial en el Senado que empezará el tratamiento del proyecto el próximo martes, con la comparecencia del canciller.

Este miércoles, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez hizo notar, mediante un posteo en la red X, que, luego de revisar la documentación entregada por Lubetkin el martes, confirmó que “solo fue remitido el Acuerdo Interino de Comercio, pero no el Acuerdo de Asociación Política y Cooperación”. “¿Por qué? Se lo preguntaremos el martes al canciller”, adelantó.

Ambos acuerdos tendrán trámites distintos en la UE, y esa fue una de las razones por las que los negociadores decidieron separar la materia comercial de la política. El acuerdo comercial debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y no por los parlamentos de cada país europeo, porque el pilar comercial es una competencia exclusiva de la UE. En cambio, el acuerdo de asociación política sí requiere la ratificación de todos los parlamentos del bloque europeo.

Por otra parte, explicaron a la diaria desde la cancillería, para mandar el acuerdo de asociación al Parlamento uruguayo (y lo mismo sucede con los cuerpos legislativos de los restantes países del Mercosur), se requiere que este tenga las firmas de todos los países que integran la UE, y eso aún no se ha concretado. Existe inquietud en los países del Mercosur, y así se lo manifestaron a su contraparte europea, respecto a la hipótesis de qué sucedería si Francia, ferviente opositora al acuerdo, resolviera no firmarlo. Esta duda aún no ha sido evacuada por la UE, confiaron las fuentes.