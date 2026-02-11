Finalmente, este martes, pasadas las 18.00, de la mano del canciller Mario Lubetkin, ingresó oficialmente a la Cámara de Senadores el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, de casi 4.000 páginas, para que empiece a ser tratado a nivel legislativo.

Pocas horas antes de la llegada del documento -en formato papel, a la vieja usanza-, la cámara alta aprobó la conformación de una comisión especial para el tratamiento del acuerdo. Estará integrada por los legisladores frenteamplistas Daniel Caggiani, Nicolás Viera, Daniel Borbonet, Eduardo Brenta, Liliam Kechichian, Blanca Rodríguez, Constanza Moreira y Eduardo Antonini; por los nacionalistas Sebastián da Silva, Rodrigo Blás, Carlos Moreira y José Luis Falero; y por los colorados Andrés Ojeda, Robert Silva y Pedro Bordaberry. La primera reunión de la comisión será el martes 17 de febrero a las 10.00, ocasión en la que recibirán a Lubetkin.

Luego de arribado el largo texto del acuerdo, los senadores Rodríguez, Caggiani, Silva y Falero hicieron una conferencia de prensa. Rodríguez, que actualmente es la vicepresidenta en funciones, subrayó que “tuvimos más de 25 años de acumulación política y diplomática para llegar a este acuerdo”, con “distintos gobiernos, distintos partidos políticos y distintos técnicos”. Agregó que se trata del “acuerdo más importante del Mercosur con un tercero” y resaltó que la Unión Europea “es la segunda economía del mundo”. La senadora subrayó que empezarán a trabajar en este tema en la comisión especial en la próxima semana, de Carnaval, “todos los días”, para recibir a las distintas delegaciones.

“Comienza, entonces, un proceso que pretendemos que sea profundo y rápido, o sea, ejecutivo, eficiente, de tal manera que en febrero estemos prácticamente finalizando la consideración de este acuerdo, que es muy relevante para distintas áreas de la economía y la producción nacional”, sostuvo Rodríguez. La senadora resaltó que la Unión Europea es el tercer destino de exportaciones de Uruguay después de China y Brasil, siendo muy importantes las de “soja, carne bovina y arroz”, y agregó que también se necesita atender a sectores “que habían perdido condiciones de prioridad en las negociaciones”, como “la pesca, los cítricos y la miel”.

Puso como ejemplo que solo por la exportación de arroz Uruguay paga 10 millones de dólares por año de aranceles. “A partir de la firma de este acuerdo y de su aprobación en los distintos parlamentos -y también en el Parlamento Europeo-, comenzará una consideración diferente, que va a tener, automáticamente, para una serie de sectores, arancel cero. Y otros se van a ir cumpliendo en cuatro, siete y diez años, hasta llegar a que caigan esos aranceles”, explicó.

“Los últimos son los primeros”

A todo esto, la prensa les consultó a los legisladores si sienten una presión extra, dado que Uruguay fue el último país que en enviar el acuerdo al Parlamento, ya que Paraguay, Brasil y Argentina lo hicieron la semana pasada. “A nosotros no nos incomoda ser el último, porque en realidad los últimos son los primeros”, contestó Caggiani, y subrayó que, si fuera por el oficialismo, lo votarían “el mismo martes”, pero acordaron una agenda “muy intensa” con los demás partidos políticos para poder lograr “tener aprobado el acuerdo la última semana de febrero”, tanto en la cámara alta como en la baja.

Caggiani recordó que para que el acuerdo entre en vigencia debe tener la aprobación del Parlamento Europeo, y subrayó que si los cuatro países del Mercosur ratifican el acuerdo, “va a darle una fortaleza mucho mayor a la posición del Mercosur para que la Unión Europea cumpla parte de lo que se firmó y comprometió”. “Lo importante aquí es que cuando los uruguayos nos encontramos todos tirando para el mismo lado y tenemos una política de Estado, como en el caso del Mercosur y la Unión Europea, pasan cosas buenas. Esto es sin duda para celebrar, porque es parte de ese esfuerzo que han hecho todos los partidos políticos a los que les ha tocado ser gobierno”, subrayó.

Por su parte, el senador blanco Falero dijo que “sin duda en este tema la oposición ha estado siempre acompañando el proceso”. “Damos la certeza de poder trabajar rápidamente, porque entendemos que es también una demostración clara del interés que tiene nuestro país para con este acuerdo, que beneficia a todos los uruguayos. Y aquellos que tengan alguna duda [sobre el acuerdo] van a ser escuchados, y ese es nuestro compromiso. El sistema político va a trabajar todo junto para que suceda rápidamente y quizás seamos los primeros que lo terminemos aprobando”, señaló.

“A Uruguay lo coloca de manera diferente”

Horas antes, luego de haber votado la conformación de la comisión especial, Caggiani dijo en rueda de prensa que la idea es “establecer un mecanismo” rápido para que ambas cámaras puedan recibir de manera conjunta a las delegaciones que se van a convocar, los diferentes ministerios, los institutos que trabajaron en la negociación y “también al sector productivo, a las cámaras empresariales y al PIT-CNT, para recoger cuáles son los aspectos positivos de este acuerdo y cuáles son también las preocupaciones, sobre todo teniendo en cuenta que es un acuerdo que se negoció desde hace mucho tiempo”.

“Va a ser un acuerdo muy beneficioso para la economía uruguaya, que va a asegurar sobre todo el crecimiento de las exportaciones, casi un 4%. Y si uno lo lee con otras novedades que ha habido en materia de inserción internacional, a Uruguay lo coloca de manera diferente. Es importante dar las señales desde el Parlamento para que se pueda ir avanzando positivamente en este sentido”, señaló. Por último, el senador aclaró que el Parlamento solo puede aprobar o rechazar el acuerdo, es decir, “no se pueden modificar los textos de los acuerdos, sino que se ratifica todo el acuerdo”.