Mario Lubetkin y Carolina Cosse, durante la entrega del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el 27 de enero del 2026, en el Palacio Legislativo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Paraguay fue el primer país del Mercosur en enviar al Congreso el documento del acuerdo entre el bloque y la Unión Europea, para su ratificación, firmado el 17 de enero de este año en la capital paraguaya Asunción, durante su presidencia pro témpore. El 29 de enero, el presidente Santiago Peña expresó en su cuenta de X que el gobierno dio “un paso importante” al entregar el documento: “Somos el primer país del bloque en avanzar con este paso firme hacia la integración global”.

“Con la presencia de representantes del sector productivo, industrial y de servicios, enviamos un mensaje claro, el Estado crea las condiciones y el sector privado las convierte en empleo y desarrollo. Trabajando unidos, el resurgir del gigante que es Paraguay se traduce en más trabajo y mayor bienestar para todos los paraguayos”, resaltó el mandatario.

El senador paraguayo Colym Soroka quien preside la Comisión Permanente del Congreso de ese país, adelantó que propiciará las conversaciones en la interna del ámbito legislativo para impulsar el tratamiento del acuerdo, y subrayó que el debate se va a centrar en su reglamentación, según informó el medio de ese país ABC.

Cuatro días después, el lunes 2 de febrero, el gobierno de Brasil se convirtió en el segundo país del bloque en enviar el documento al Congreso Nacional para su ratificación. Según consignó O Globo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, afirmó: “Estoy seguro de que el Congreso Nacional no escatimará esfuerzos para internalizar este acuerdo lo antes posible”. Agencia Brasil informó que se espera que los parlamentarios brasileños aprueben el acuerdo en las próximas semanas.

Este jueves, en “un día histórico para los argentinos”, el canciller de ese país, Pablo Quirno, anunció en su cuenta de X que el gobierno ya envió el acuerdo al Congreso para que sea ratificado. Según informó La Nación, el oficialismo tiene confianza en que están los votos para aprobalro.

El peronismo -que es el principal bloque opositor en ambas cámaras- aún no tiene una postura unificada, pero sí una parte del bloque en Diputados, entre ellos la legisladora Victoria Tolosa Paz -que está alineada al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof- y Guillermo Michel -alineado al exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa- presentaron un proyecto para crear una Comisión Bicameral de Evaluación del Impacto del acuerdo.

Por otro lado, el diputado de Fuerza Patria Juan Grabois adelantó que va a rechazar el acuerdo. “Olvídense de que vote el acuerdo con la UE. No le sirve a la Argentina. Lula defendió bien los intereses de Brasil, [Javier] Milei defendió bien los intereses de Alemania. Lo que está haciendo el cipayo con peluca es abrir aún más las compuertas para exportar materia prima e importar productos industriales”, criticó Grabois, según consignó La Nación.

En Uruguay, en cambio, el texto aún no ha sido enviado al Parlamento para su ratificación, ya que, según informó El Observador con fuentes de la embajada de Paraguay, la copia certificada del acuerdo fue entregada el miércoles a la embajada uruguaya en Asunción, y a partir de ahí, arribará al país a través de valija diplomática.

A pesar de eso, el martes 27 de enero el ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin le entregó a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el borrador del acuerdo para que las bancadas de todos los partidos puedan avanzar en su estudio.

En ese sentido, Lubetkin dijo que cuando lleguen desde Paraguay las páginas “autentificadas” del acuerdo, el Parlamento podrá pasar a la fase de “concreción”, y mientras tanto, ya pueden estudiar el borrador. El canciller subrayó que “ojalá se pueda colocar a nuestro país como el primero en la ratificación de este acuerdo”.

Según informó la diaria un día después de firmado el acuerdo, los legisladores uruguayos buscan instalar una comisión bicameral de Asuntos Internacionales para “unificar el recibimiento de todas las delegaciones que van a solicitar ser recibidas”, y así, luego, se pueda pasar a la votación en cada una de las cámaras.

Canciller alemán propuso que el acuerdo se aplique de forma provisional

El 21 de enero, el Parlamento Europeo paralizó, por el momento, la posibilidad de ratificar el acuerdo en los distintos países, luego de la decisión de que el documento firmado pase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revisar su legalidad.

En ese marco, el canciller alemán, Friedrich Merz, propuso que el acuerdo se aplique legalmente de forma provisional, aún sin la aprobación del Parlamento Europeo, a lo que el Consejo Europeo accedió. “Invitó a la Comisión a basarse en esta decisión del Consejo y a implementar la aplicación provisional del acuerdo con el Mercosur”, expresó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, según consignó DW.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó hace unos días que Bruselas -sede de la Unión Europea- estará lista para aplicar el acuerdo de forma provisional cuando el Mercosur avance. “Es una decisión que solo sería necesaria en una etapa en que un país o más países de Mercosur hayan completado sus procedimientos”, en referencia a la ratificación. Aún así, aclaró que la Comisión no ha tomado una decisión, si bien dijo que “hay un claro interés en asegurar que los beneficios del acuerdo se apliquen lo antes posible”.