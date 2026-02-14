Una delegación integrada por 23 funcionarios del gobierno de Yamandú Orsi –entre ellos, tres senadores: Bettiana Díaz, Constanza Moreira y Felipe Carballo– viajó a Ginebra para presentarse ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que analizó la situación del país y el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos con base en los informes presentados por la sociedad civil y por la Institución Nacional de Derechos Humanos.

El hecho desató una polémica en redes sociales y enfrentó a los senadores Sebastián da Silva y Bettiana Díaz. El legislador del Partido Nacional compartió en su cuenta de X una foto de toda la delegación y escribió: “Hay una asamblea de zurdes en Ginebra”.

Desde la ciudad suiza, la senadora frenteamplista respondió con una cita al posteo: “Vinimos a hacernos cargo como Estado de la vergüenza internacional que dejó el gobierno de Lacalle: informes mal enviados, omisiones y falta de respuestas. Que el senador elija el agravio y la descalificación como estrategia no sorprende, es su única forma de hacer política”.

La réplica no se hizo esperar y Da Silva pidió explicaciones sobre los motivos del viaje y la cantidad “de burócratas” que formaron parte de la delegación. “¿Cuál es la necesidad de tanto burócrata?, ¿cuál es la trascendencia de tres senadores en el hacerse cargo?, ¿qué hicieron?, ¿cuál es el aporte determinante?, ¿cuál es el antes y el después de una reunión al santo botón que NO le cambia la vida a nadie, excepto a los que van al Mont Blanc con la plata del pueblo?”, cuestionó.

Por su parte, Moreira también citó el posteo de Da Silva y explicó las razones del viaje: “La reputación internacional de Uruguay, la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, y la apuesta al multilateralismo frente al orden del garrote. Ni más ni menos. Hace décadas que venimos”.