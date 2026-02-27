Comparecen ante la Comisión Permanente Gonzalo Civila, titular del Ministerio de Desarrollo Social, y los integrantes del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), convocados por el senador colorado Robert Silva por “hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU, provisión de cargos dentro del INAU y situación actual de los CAIF [Centros de Atención a la Infancia y la Familia]”, según consigna la web del Parlamento.

Este viernes Silva dijo que convocó esta instancia para hablar sobre tres temas “importantes y concatenados”: las muertes bajo tutela del INAU, la contratación de una universidad extranjera, la primera infancia y los CAIF.

Sobre el último punto, el legislador aseveró: “Si no trabajamos desde los primeros años de vida, no lo vamos a poder afrontar, porque cuando llegan a determinadas etapas etáreas la situación se vuelve más compleja”. “Hemos convocado a quienes tienen responsabilidad institucional. Los encargados de tenderle la mano a los que menos tienen, de proteger al desprotegido”, expresó, y señaló que la intención “no es hacer un ranking” o una comparativa con el gobierno anterior.

En cuanto a los fallecimientos de menores al amparo del instituto sucedidos durante 2025 y 2026, Silva afirmó que “hay responsabilidad funcional”. “Queremos saber qué es lo que se ha venido haciendo, qué evidencia tiene el INAU y qué investigaciones ha llevado adelante”, manifestó y consideró que “si no se trabaja sobre las causas, es muy difícil encontrarle una solución a estos problemas”.

Claudia Romero y Gonzalo Civila, el 27 de febrero, durante la sesión de la Comisión Permanente del Parlamento. Foto: Guillermo Legaria

“¿Qué ha cambiado el INAU a partir de que detecta estas situaciones, qué ha hecho desde el punto de vista de la gestión?”, insistió, y advirtió que “no hay una hoja de ruta normativamente definida y verificable que permita cerrar las brechas que se están identificando”.

En esta línea, planteó una serie de preguntas a Civila y a las autoridades del INAU: “¿Cuáles son los cambios normativos específicos que tienen pensado impulsar a corto plazo para elevar estándares residenciales y fortalecer la planificación?, ¿qué metas cuantificadas anuales se fijarán para reducir la institucionalización prolongada y permanencias extensas en centros de breve estadía?, ¿qué indicadores públicos y periódicos se publicarán para evaluar la estabilidad vincular, los traslados, los incidentes críticos y los resultados de egreso?”.”

Silva reconoció como positivo el proyecto aprobado por el instituto, que promueve eliminar la internación de niñas y niños de 0 a 3 años, “pero el problema concreto es con los adolescentes”, reparó.

Por otro lado, el senador cuestionó los criterios para la asignación de “encargaturas” en el INAU. “¿Cuándo vamos a dejar de poner a dedo a la gente?”, se preguntó, y señaló que “no hay una política de concursos” en el organismo “para profesionalizar a sus funcionarios”. “Estuvo mal, está mal y estará mal designar a dedo a las personas en los cargos de responsabilidad”, ratificó.

Asimismo, se refirió a la contratación directa del directorio a la Universidad Atlántida de Argentina, pese a las advertencias de los técnicos. Según Silva, la resolución se tomó “en ausencia” de la directora del organismo “y se dispone gastar 250.000 dólares sin mayor argumentación”, y dijo que “existen informes que decían que había que ampliar la información [...] es de las peores universidades de Argentina”. “Hay un desprecio a las riquísimas entidades públicas que tenemos que pueden formar en infancia, en adolescencia y en políticas públicas”, dictaminó.

Como había adelantado a la diaria, el senador señaló la “falta de prioridad que esta gestión asigna a las políticas de los CAIF”. Desde su punto de vista, no hay una “política clara”, sino que, por el contrario, “se ha expresado que no es prioridad para el INAU”.