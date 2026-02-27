Gonzalo Civila, el 27 de febrero, durante la sesión de la Comisión Permanente del Parlamento.

Comparecen ante la Comisión Permanente Gonzalo Civila, titular del Ministerio de Desarrollo Social, junto al directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), convocados por el senador colorado Robert Silva ante “hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU, provisión de cargos dentro del INAU y situación actual de los CAIF”, según consigna la web del Parlamento.

Según adelantó Silva este jueves a la diaria, le preocupa lo que se está haciendo y “cuáles son las acciones que el INAU, a partir de estos hechos desgraciados que acontecen, está llevando adelante para revertirlos”.

Lo mismo expresó hace 10 días en la diaria Radio, donde agregó que en el INAU hubo “asignaciones poco transparentes” y cambios “de un día para el otro”.

Por su parte, Civila, un día antes y en el mismo espacio, sostuvo que “hay consecuencias que explotan en el sistema de protección” y “problemas estructurales de la propia institución”.