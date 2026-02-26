Este jueves, en la sede del PIT-CNT, se lanzó la caravana “por la paz y contra el bloqueo imperialista” que se realizará el próximo sábado. La convocatoria es realizada por el Comité Uruguayo Antiimperialista en Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, que está integrado, entre otros, por el PIT-CNT, el Frente Amplio (FA), Fucvam y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Según explicó Marcelo Abdala, presidente de la central sindical, esto tiene como motivación el “recrudecimiento del bloqueo criminal” contra el país caribeño, en lo que entiende es un “acto directo de guerra por parte del imperialismo norteamericano”.

Abdala se detuvo en la necesidad de “demostrar” la “solidaridad” con un pueblo que fue “absolutamente solidario en los peores momentos de nuestro país”. Como ejemplo, recordó la colaboración de Cuba durante las inundaciones de 1959 y la donación de vacunas contra la meningitis en 2002. “Queremos demostrar el agradecimiento a la revolución cubana ante el hecho de que cientos de miles de compatriotas pueden ver gracias a la Operación Milagro”, agregó Abdala, como otro apoyo a Uruguay del país caribeño.

Esta “respuesta de solidaridad” se da “mientras el imperialismo norteamericano se mueve internacionalmente con la guerra, con los genocidios, la masacre y con las bombas”, profundizó el dirigente sindical. Sobre la convocatoria en concreto, Abdala explicó que esta se desarrollará desde “los distintos barrios” para llegar a una “caravana central” que iniciará desde el Palacio Legislativo alrededor de las 10 de la mañana. Según se detalló, los puntos de salida hacia la caravana desde el área metropolitana estarán ubicados en Ciudad de la Costa, Ruta 8, Santoral, ruta 5, plaza Lafone y Ciudad del Plata.

“Hay que apelar al sentimiento humanitario, a la solidaridad, al legítimo derecho de los pueblos a su autodeterminación, y por eso creemos que vamos a estar ante una caravana muy grande”, auguró el presidente del PIT-CNT. Detalló que la caravana va a “recorrer el centro de la ciudad y va a retornar al Palacio Legislativo sobre Avenida del Libertador”.

El cuestionamiento a la conducción de Cuba

El mismo sábado, pero desde las 18.00, se desarrollará una manifestación “por la libertad de Cuba y los presos políticos” que partirá desde la Intendencia de Montevideo hasta la plaza Independencia. El apoyo a esta acción, según se ha difundido a través de redes sociales, lo dan las organizaciones Cubanos Libres en Uruguay, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y el Comité Uruguayo por la Libertad de Cuba.

En ese marco, Abdala fue consultado sobre la existencia o no de democracia en Cuba. El dirigente sindical planteó que “el pueblo cubano a partir de su revolución se libró de una dictadura feroz, la de Batista”. Agregó que, a partir de eso, “tentó caminos de soberanía nacional, de liberación nacional, que construyó una sociedad en la que el centro es el ser humano”.

En la misma línea, el presidente del PIT-CNT puntualizó que el país caribeño tiene “organismos democráticos de organización de su poder popular”, y remarcó que en cualquier caso “es al pueblo cubano que le compete definir su destino como nación”. “Eso hace parte de una cuestión que está en juego en toda América Latina”, planteó Abdala, y recordó que la jefa del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, reconoció el interés de su país en los recursos naturales de América Latina.

“Nosotros no podemos convivir de manera tranquila con una forma de dominación que, en definitiva, es la que lleva a que el continente más rico tenga tanta desigualdad y tanta pobreza”, argumentó Abdala. “Acompañamos todos los procesos en los que el derecho internacional no sea vulnerado, en los que los ámbitos del multilateralismo permitan dialogar y negociar”, concluyó.