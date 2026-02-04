Este miércoles, la vicepresidenta de la República –en ejercicio de la presidencia por el viaje de Yamandú Orsi a China junto a un nutrido grupo de funcionarios y privados– viajó a Maldonado para participar en la apertura de la tercera edición de Agro en Punta Expo & Business en compañía de intendentes, ministros, parlamentarios y representantes diplomáticos de otros países.

Cosse dijo que la misión hacia el gigante asiático “está teniendo éxito” y adelantó que Uruguay continuará realizando viajes “a lo largo y a lo ancho del mundo en busca de oportunidades, en busca de cooperación y en busca de amistad”, en el marco de la idea de una nación “de puertas abiertas, de escucha abierta y de mano tendida”.

En una rueda de prensa expresó que está “muy contenta” con la delegación y “segura de que habrá más”. Evaluó que la visita a Asia ha sido “muy fructífera”, con “múltiples acuerdos firmados y varias novedades en el área agropecuaria”: “Uruguay ha tenido esta delegación tan importante, pero también está dispuesto a tener todas las que sean necesarias para seguir abriendo más oportunidades y para ir trabajando la amistad entre los pueblos”, acotó. Dijo que el país tiene “un nombre serio a nivel internacional”, es estable y “hace las cosas bien”.

También en relación con la situación internacional, respondió consultas sobre la evaluación del dólar. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Banco Central del Uruguay (BCU) tomaron medidas al respecto ante la alarma de sectores productivos y, en opinión de la vicepresidenta, “sin duda el tipo de cambio es una preocupación, pero magia no se puede hacer”. Por el contrario, exhortó a “trabajar en otras áreas al mismo tiempo”, vinculadas a consolidar “un gasto más eficiente”, “revisar microprácticas del Estado” y “acercar la ciencia y la tecnología para que haya más efectividad y para que haya más competitividad”.

Finalmente, consultada sobre el intento de robo frustrado a través de un túnel que un grupo de delincuentes excavó para ingresar al banco Itaú de Ciudad Vieja, en Montevideo, dijo que “sorprendieron a todos”, pero no al Ministerio del Interior (MI). Destacó el trabajo de las autoridades y dijo que habló con el titular de la cartera, Carlos Negro: “De lo que tenemos que estar tranquilos es de que es un tema que por lo menos desde agosto la Policía venía vigilando y que después fue reforzado en el año por más acciones policiales”.

Cosse reivindicó el rol de la investigación científica y su vínculo con el sector agropecuario

Valoró que el evento es importante “para generar oportunidades para toda la región” y que, a pesar de su tamaño, el país “ha consolidado a lo largo de los años una corriente de investigación científica que ha logrado distribuirse en todo Uruguay”. Entre otros puntos, destacó el hecho de que la educación pública asuma “más del 90%” de la investigación científica a nivel nacional; la instalación de la filial uruguaya del Institut Pasteur, y reafirmó que el agropecuario es el “sector en Uruguay que más rápidamente se dio cuenta de la importancia de acercarse a la ciencia y a la tecnología”.

“Estamos hablando de condiciones que hacen a nuestros productos más competitivos, que nos abren mercados más exigentes, pero que tienen una característica que tiene un equilibrio inherente muy difícil de alcanzar”, valoró la presidenta en funciones. La puja está en que un país debe abrirse al mundo y a la región en clave “no sólo de competencia y competitividad”, sino también “de cooperación”: “La ciencia, inherentemente, naturalmente, nos abre universos de cooperación porque es a la vez una actividad individual y colectiva”, definió.

El cuidado del ambiente representa “un eje ineludible”

También reivindicó el cuidado ambiental y dijo que, además de que representa el acto de “cuidar de nuestro hogar”, hace a la “supervivencia más básica y más pedestre desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de acceso a los mercados”: “Tenemos que cuidar de nuestro planeta porque es lo que está bien, pero además, si eso no nos convenciera, tenemos que cuidarlo porque si no, no vamos a poder colocar nuestros productos en casi ningún mercado”, acotó.

En esa línea, tildó de “imprescindible” cuidar el agua, implementar técnicas de riego acordes al cuidado del ambiente y procurar la sostenibilidad de los recursos naturales, y en la conferencia de prensa agregó que es “uno de los ejes principales, ineludible en cualquier proyecto de desarrollo serio”: “En la medida en que se desarrolla más ciencia al lado de la producción, con la realidad de Uruguay, esa ciencia deviene en medicamentos para la naturaleza, deviene también en mejores prácticas para cuidar la naturaleza y para que los productos sean mejores y más sanos”, complementó.

Reafirmó que es difícil contar con un “panorama cierto” a nivel global sobre los alcances de la ciencia en una diversidad de ejes, como “la mejora de la producción o la mejora de la salud”. “Cualquier paso que se dé en esa dirección nos va a hacer más fuertes. Nos va a hacer más fuertes como país, nos va a hacer más fuerte como región, pero sobre todo debería hacernos más humanos”, definió.