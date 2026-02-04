Este martes, en el segundo piso del Palacio Estévez, a metros de la Torre Ejecutiva, se reanudó el trabajo de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, luego de un breve receso que insumió los primeros días del año. La hoja de ruta, elaborada por el Poder Ejecutivo, marca como primera fecha límite para el cierre del documento final –que será entregado al presidente Yamandú Orsi– el próximo 30 de abril. En el decreto del gobierno se incluye la posibilidad de una prórroga de 45 días. Sin embargo, por lo menos para el PIT-CNT, estos tiempos son demasiado exiguos para alcanzar acuerdos de cara a la próxima reforma de la seguridad social.

Al término de la reunión en el Palacio Estévez, en la que se trató exclusivamente la protección a la infancia, Nathalie Barbé, representante de la central sindical en la Comisión Ejecutiva, dijo a la diaria que con el actual cronograma se prevé tratar un tema por semana, lo cual es insuficiente. “No creo que lleguemos con los tiempos, porque obviamente hay posturas muy diferentes y van a haber temas que van a ser más controversiales que otros”, expresó.

Con relación a la cobertura de la primera infancia, que fue el asunto central de este martes, Barbé señaló que la base de la discusión fueron los seminarios que se realizaron en el segundo semestre del año pasado, en lo que se denominó la etapa de “recopilación de insumos” del Diálogo Social. “Todavía no hay un cierre; estamos analizando lo planteado en los seminarios”, apuntó.

La dirigente sindical resaltó que la actual instancia de intercambio demanda “mucho tiempo”. “Me parece que, si bien era necesario todo lo que se dio en los seminarios, creo que tenía que haber más tiempo de discusión que de exposición”, señaló. La de este martes fue la primera reunión de la Comisión Ejecutiva para empezar a delinear el documento final que, una vez enviado al Poder Ejecutivo, servirá de base para la elaboración de uno o varios proyectos de ley de reforma del sistema de seguridad social.

Barbé apuntó que, después de la protección a la infancia, se tratarán asuntos “más complejos”, como el financiamiento del sistema previsional y eventuales modificaciones al régimen de las AFAP. “Se tendrá que rever algún tipo de plazo, porque no creo que lleguemos a abril”, subrayó.

Consultado al respecto, el coordinador del Diálogo Social y asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Hugo Bai, dijo a la diaria que por el momento se está trabajando “con la idea de cumplir con los plazos que estaban establecidos en el decreto”, esto es, el 30 de abril, con “una posible prórroga de 45 días”.

“Para nosotros es fundamental cerrar este proceso cuanto antes, porque entendemos necesario que, una vez que el Diálogo conforme ese documento final, con los acuerdos, los matices y los disensos que se hayan podido alcanzar, nos pongamos a trabajar en los cambios concretos, en los proyectos de ley y en las medidas de política pública que haya que instrumentar”, expresó.

El coordinador del Diálogo Social apuntó, además, que hasta ahora ninguno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva planteó aplazar la fecha. Si esto ocurre, eventualmente “se considerará”, apuntó.

Bai: “Para nosotros todos los temas son relevantes”

La semana pasada, en entrevista con el semanario Búsqueda, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue consultado sobre la actual etapa del Diálogo Social, denominada “búsqueda de acuerdos”. El ministro dijo que el equipo económico tiene una expectativa “elevada” en torno al resultado de la discusión, sobre todo, con relación a la primera infancia, “básicamente transferencias y rediseño de la coordinación para que las políticas sean potentes”.

Oddone aseguró que el tema de las pasividades “no es algo central” en el Diálogo Social y manifestó que no se imagina grandes transformaciones con relación a la reforma jubilatoria aprobada en 2023, durante la anterior administración, si bien puntualizó que dicha ley “es perfectible”.

Barbé sostuvo que en la Comisión Ejecutiva “se van a tratar todos los temas con la misma importancia”. “Son tan importantes las infancias y adolescencias como las jubilaciones y pensiones”, afirmó.

Por su parte, Bai dijo que la protección a la infancia “es un tema muy relevante”, pero “no es el tema principal”. “No me gusta mucho ordenar a los temas por importancia, pero los temas de cuidados, por ejemplo, para nosotros son absolutamente fundamentales”, señaló.

Asimismo, Bai mencionó “los compromisos asumidos por parte del gobierno en cuanto a que formen parte de la conversación los cambios en el régimen jubilatorio, en particular, lo que fue el aumento de la edad de retiro al barrer, algunos aspectos del pilar de capitalización individual –el régimen AFAP– y el establecimiento de un piso básico que garantice una especie de ingreso o transferencia para todo el conjunto de adultos mayores a partir de una cierta edad”. “Para nosotros todos los temas son relevantes”, resaltó.