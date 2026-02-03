Edificios dañados en Catia La Mar, estado de La Guaira, durante el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, el 4 de enero.

La operación militar realizada por tropas de Estados Unidos el 3 de enero que culminó con la detención y traslado a Nueva York del expresidente venezolano Nicolás Maduro es valorada positivamente por el 43% de los uruguayos, de acuerdo con un estudio realizado por la Usina.

El 36% de los encuestados valoró negativamente la acción militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en tanto el 13% no tomó posición sobre el tema y el 8% no supo u optó por no responder.

Entrando en detalles sobre las respuestas, el informe de la encuestadora indica que en mayor medida quienes se mostraron de acuerdo con la captura de Maduro fueron hombres, de entre 30 y 44 años, y votantes de partidos que integran la Coalición Republicana (CR).

Casi el 70% de los votantes de la CR evalúa positivamente los hechos ocurridos en la noche del 3 de enero en Caracas, mientras que entre los votantes del Frente Amplio (FA) la cifra desciende al 14%.

Según la Usina, quienes evaluaron negativamente los hechos fueron, sobre todo, los mayores de 60 años y los votantes del FA, casi siete de cada diez, mientras que entre los votantes de la CR los que rechazan la operación militar en Venezuela son apenas el 7%.

Otra pregunta realizada a los encuestados fue sobre los intereses comerciales de Estados Unidos sobre la industria del petróleo venezolano; 41% respondió que las inversiones estadounidenses empeorarán la situación de Venezuela y además constituyen una explotación de sus recursos; 39% opinó que las inversiones estadounidenses también reportarán beneficios para los venezolanos, en tanto que el 20% restante declaró no saber, o prefirió no responder la pregunta.

Visión negativa de la política exterior de Trump

La Usina también preguntó a los encuestados sobre la política exterior que está llevando adelante la administración estadounidense que lidera Trump.

En esa pregunta, la mayor parte de los interrogados, el 55%, manifestó estar en desacuerdo, el 16% dijo estar a favor, el 20% no se posicionó, el 5% no respondió la pregunta y el 4% restante manifestó desconocer en qué consiste la política exterior del actual gobierno estadounidense.

En esta pregunta existe una enorme diferencia entre los votantes frenteamplistas y los de los partidos que conforman la CR. El 82% de los primeros se mostró en contra de la política exterior de Washington, algo que sólo sucede entre el 28% de los segundos.

También la Usina preguntó a los encuestados su opinión sobre la intervención de gobiernos extranjeros, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es “muy en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, qué tan de acuerdo estás con la siguiente frase: “Los gobiernos extranjeros no tienen derecho a remover a mandatarios de otros países, sean quienes sean”. Ante esta interrogante, 38% se manifestó muy de acuerdo, 16% muy en desacuerdo, 19% se ubicó en la escala en el número 3, 11% en el número 4, y 7% en el 2. El 9% restante de las personas encuestadas no respondió la pregunta.

La ficha técnica del trabajo realizado por la Usina indica que fueron encuestadas 500 personas mayores de edad entre el 16 y 20 de enero y entre el 30 de enero y el 2 de febrero.

En el detalle se explica, además, que la selección de la muestra se efectuó con base en estratos de sexo y edad, siguiendo las proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística.