El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que el Congreso de Intendentes –que él preside– acordó bajar el valor de las multas por exceso de velocidad en sus respectivos departamentos tal como propusieron este miércoles los diputados Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) en un proyecto de ley que contempla las rutas nacionales.

“La decisión está en bajar, lo que resta es cómo implementarlo, cuáles son las multas que pensamos bajar, en qué términos”, adelantó Olivera en diálogo con la prensa. “Nos hemos puesto de acuerdo porque tampoco tiene razón de ser tener valores que, a veces, están fuera de lo que una persona pueda pagar; la multa tiene que ajustarse a un ingreso medio porque, si no, dejamos fuera del circuito a gente”.

“Por poner una multa a veces onerosa, que tenga un costo elevado, aquel que no la pueda pagar obviamente pierde la percepción para incurrir en otras multas; ‘no la puedo pagar, entonces, si cometo otra se suma’. Es otra mancha que le metemos al tigre”, sostuvo.

A su vez, señaló que la “receta” para que las personas no tengan que pagar multas es “no cometer infracciones”, ya que esta medida tiene como objetivo “buscar la forma de corregir conductas que no se ajustan a la norma”. En ese sentido, destacó que “cuando uno no se ajusta a la norma en términos de tránsito, cuando uno es imprudente al momento de conducir, no solo pone en riesgo su vida, sino que pone en riesgo la vida de los otros”.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, planteó la posibilidad de analizar la rebaja de los montos “en el marco de dar incentivos a que las multas se paguen”, ya que, de lo contrario, “el incentivo es a no pagar y esperar cuatro años a que la multa caduque, prescriba, y a no ser que usted tenga que vender el auto, no la paga nunca”. “Si eso es así, se desvirtúa totalmente el sistema”, acotó.

“Pensamos que hay mecanismos para rebajar los montos y a la vez estimular el pago, por ejemplo, rebajar las multas que efectivamente se pagan en tiempo y forma; si se pagan en un tiempo corto, la rebaja es mayor”, explicó, y dijo que de esa forma “la gente puede percibir ese beneficio y logramos reducir sustantivamente el nivel de morosidad, que realmente es inaceptable”.

Asimismo, consultado sobre si la rebaja del valor de las multas podría tener un impacto significativo en las finanzas de la comuna, el intendente lo descartó y subrayó que “se parte de una idea que es totalmente equivocada”, ya que “la intendencia no vive de las multas”, las cuales “son algo más del 2% de los ingresos totales de la comuna”.

“Las multas no están para hacer caja, las multas están para evitar la siniestralidad, y hay una relación clara entre las multas y la reducción de tipos de siniestralidad. Para impulsar la observancia de las normas están las multas. Su impacto en la recaudación es ínfimo, ahí no está ninguna motivación”, aseguró.