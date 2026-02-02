El Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay (PCU) emitió un comunicado este lunes en solidaridad con Cuba y en “condena al recrudecimiento del bloqueo” de Estados Unidos, luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles y sanciones a los países que suministraran petróleo a la isla. El PCU calificó de “mentiroso” el argumento de que Cuba es “una ‘amenaza inusual y extraordinaria’ para ese país” y consideró que Estados Unidos pretende “tomar de rehén a todo el pueblo de Cuba, asfixiarlo por hambre y doblegarlo para imponer su hegemonía”.

“Estados Unidos viola, una vez más, todo el derecho internacional, demostrando su desprecio por sus normas básicas como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de otros países y la igualdad entre estados”, afirmó el PCU en su declaración, en el entendido de que “la agresión contra Cuba es un nuevo ataque a la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la Celac en el 2014”.

El sector del Frente Amplio apuntó que esta nueva medida “agrava el brutal impacto del bloqueo que desde hace 65 años EEUU mantiene contra Cuba, afectando sus posibilidades de desarrollo” y “desconoce, además, la posición de la mayoría de la humanidad; la Asamblea General de la ONU condenó en 33 años consecutivos el bloqueo contra Cuba”.

“Cuba y su revolución han sido durante todos estos años solidarios con nuestros pueblos, recibiendo a exiliados que se refugiaban del terror de las dictaduras fascistas que enlutaron a nuestro continente y luego con médicos y alfabetizadores, entre otros. Cientos de miles de latinoamericanos, entre ellos miles de uruguayos y uruguayas, hoy ven gracias a la solidaridad cubana”, sostiene el PCU, que niega que Cuba haya “agredido a ningún país”; por el contrario, afirma que “es EEUU quien ha invadido, agredido y apoyado a todas las dictaduras que llenaron a nuestros pueblos de represión y muerte” y el país que “en el presente amenaza a nuestros pueblos con su Doctrina de la Seguridad Nacional, publicada en noviembre de 2025, que considera a nuestro continente su propiedad”.

En conclusión, el PCU repudió “este nuevo ataque del imperialismo yanqui contra Cuba y contra los pueblos de América Latina y el Caribe” y anunció que impulsará “un posicionamiento político amplio y unitario, junto al movimiento popular, así como iniciativas concretas de solidaridad de nuestro pueblo y de nuestro gobierno con el hermano pueblo cubano”. “Lucharemos por la paz, la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y contra las acciones criminales del imperialismo”, finaliza.