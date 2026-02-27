Por medio de un decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el Poder Ejecutivo fijó el precio de los combustibles, que comenzarán a regir el 1° de marzo a partir de las 0.00.

En ese marco, lo único que se mantiene sin cambios es el precio del supergás, que queda en 88,46 pesos el kilogramo, por lo que la garrafa de 13 kilos cuesta 1.150 pesos.

La nafta Súper 95 baja 0,91 pesos y queda en 76,88 pesos por litro y la nafta Premium 97 baja de 80,30 pesos a 79,40 pesos el litro.

En el caso del gasoil, la baja es más relevante, ya que tanto el 50-S como el 10-S tienen una reducción de 1,58 pesos. De esa forma, el 50-S pasará de 48,90 a 47,32 pesos el litro y el 10-S bajará de 55,90 a 54,32 pesos por litro.

Esta reducción coincide con la inauguración de la cosecha de arroz de 2026, que según informó la Asociación de Cultivadores de Arroz, será el 10 de marzo.

Los precios fueron fijados luego de considerar los informes que envía mensualmente Ancap y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, de acuerdo con lo que establece el mecanismo de fijación de precios dispuesto en la ley de urgente consideración.

Según el Decreto 130/025 firmado por el actual gobierno, que transformó la manera de calcular el precio de venta al público de los combustibles y estableció que el ajuste se realice cada dos meses, los precios de referencia se obtienen de la suma del promedio de los últimos dos precios de paridad de importación previos al ajuste, el factor de ajuste y los márgenes y tributos que correspondan a cada combustible.

Sobre la nueva metodología, a fines de enero el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, planteó la preocupación del sector por el precio de los combustibles y por que la baja internacional no se traslade al precio del gasoil, por lo que propuso revisarla y volver a la anterior, que son ajustes mensuales. En ese marco, Cardona afirmó que la metodología “es clara” y “transparente”, y que “da certidumbre” y “estabilidad en los precios”.