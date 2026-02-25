Este miércoles, en una conferencia de prensa realizada en la antesala de la Cámara de Diputados, la vicepresidenta Carolina Cosse informó que la semana pasada en el Palacio Legislativo “fueron encontrados documentos correspondientes a las actas secretas” del Consejo de Estado de la dictadura, del período 1974-1984. El Consejo de Estado fue el órgano que funcionó en el Parlamento luego del golpe de Estado de 1973 –a partir de diciembre de ese año–, integrado por una veintena de miembros –tanto civiles como militares–, que fueron variando con el tiempo, y que se encargaba de la parte “legislativa” de la dictadura.

Cosse señaló que los documentos se encontraron en la cámara baja, y resaltó que “se han tomado los recaudos para proteger esta información y pasarla a los formatos adecuados, cosa que se está haciendo con una celeridad encomiable, para ponerla a disposición de la ciudadanía”.

“Creemos que es un aporte importante a la transparencia y a la profundización de la democracia. No quiero dejar de mencionar que este es un primer hecho que creemos que es un aporte en el camino hacia la verdad y la justicia, en el año en el que se cumplen 50 años de la gran pérdida de los compañeros asesinados Zelmar Michelini y Toba [Héctor] Gutiérrez Ruiz”, subrayó.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Representantes, señaló que se ubicaron 12 cajas. Explicó que una de las líneas de trabajo de 2025 de la presidencia de la cámara baja fue la digitalización de las carpetas de las comisiones investigadoras que tuvieron lugar en la Cámara de Representantes. Inicialmente, se seleccionaron cuatro comisiones, dos que funcionaron en 1985 y 1986, una relacionada con los detenidos desaparecidos de la dictadura, y otra específicamente sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Valdomir dijo que en ese marco aparecieron las 12 cajas, y lo primero que dispuso fue que se hiciera un inventario de la cantidad de carpetas que contenía cada bibliorato. Además, una vez que esté realizado el trabajo, pidió que se comience a digitalizar, “para que estos papeles, que son viejos, que están en un estado de conservación entre bien y frágil, se pudieran poner a disposición de las organizaciones de derechos humanos”, así como también de la Institución Nacional de Derechos Humanos, otros organismos y “los investigadores que analizan este período de nuestra historia reciente”.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

En cuanto al contenido específico, Valdomir explicó que el Consejo de Estado sesionaba de manera pública, y esas actas ya están disponibles en la web del Parlamento, pero también se reunía de manera secreta, y esa información está contenida en esos sobres lacrados que encontraron. “Por lo que pudimos ver inicialmente –yo solamente vi una de esas cajas–, están relacionadas a actas de venias de destitución de funcionarios públicos de la época, por las más diversas razones, obviamente que políticas y de persecución ideológica, que se hacía en esa etapa”, consignó. Agregó que también incluyen venias de designación de civiles en diversos cargos, como en el Poder Judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores, “representando a nuestro país ante otros países y otros organismos internacionales”, así como también “venias de ascensos de militares”.

“No sabemos qué contienen estas 12 cajas. Por eso entendemos que se debería hacer un inventario y luego digitalizar, porque puede ser un aporte, tal vez en un marco más amplio de información, que puede adquirir una relevancia mayor. Pero hoy no lo sabemos porque no sabemos qué es lo que contienen estos sobres lacrados”, finalizó.