Yamandú Orsi, el ministro y Alfredo Fratti en la visita a la misión oficial a la República Popular China. Foto: Camilo dos Santos, Presidencia

Con más de 30 acuerdos firmados y un encuentro entre Yamandú Orsi y Xi Jingping, la delegación uruguaya partió este sábado desde Shanghái hacia Montevideo, luego de dar por concluida la misión oficial que comenzó el pasado domingo.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, consideró que la visita al gigante asiático “habría que calificarla de exitosa”, según declaraciones consignadas por el portal de Presidencia. “De la expectativa que tenemos nos llevamos el 80% culminado”, expresó, en referencia al sector agropecuario.

Fratti mencionó que, en distintas reuniones bilaterales con autoridades chinas, el gobierno uruguayo acordó la apertura comercial para nueces pecan y cálculos biliares bovinos (en este último caso “es probable, además, que los chinos instalen un laboratorio para procesarlos en Uruguay”); también se concretaron los acuerdos necesarios para “la exportación de carne aviar”.

Asimismo, el ministro de Ganadería destacó la firma de “un memorándum con respecto a la pesca”. “Que yo sepa es la primera vez que el Uruguay hace un acuerdo de este tipo a nivel internacional para tener una colaboración, y es probable que en esa colaboración podamos tener un barco de investigación”, expresó.

Fratti también señaló que en el último día de la misión oficial se avanzó en la exportación de caballos deportivos a China. “Estos no son los caballos de pura sangre, pero ya nos contactó la cámara de exportadores de Uruguay en China para caballos de pura sangre para Hong Kong”, agregó.

“La verdad es que, de las misiones que hemos participado, es por lejos la más fructífera, por la cantidad de acuerdos que logramos; para el agro, que sigue siendo el sector más importante en nuestras exportaciones, es un avance significativo”, aseguró el titular de Ganadería.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quien también formó parte de la delegación uruguaya, dijo que “la importancia estratégica está en identificar cómo obtenemos ambos países beneficios de nuestro vínculo”. Y, en ese sentido, sostuvo que “ha sido una semana absolutamente fructífera”. “Hemos pasado por todos los temas que atañen a Uruguay”, afirmó.

En tanto, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, manifestó en su cuenta de X que con la visita oficial al gigante asiático Uruguay reafirmó “una estrategia de inserción internacional basada en vínculos sólidos, cooperación en ciencia y tecnología y generación de oportunidades concretas para el desarrollo”. “El desafío ahora es el seguimiento y la continuidad, para que estos encuentros se traduzcan en resultados para el país”, añadió.

En declaraciones consignadas por el portal de Presidencia, Díaz puntualizó que el fortalecimiento del vínculo diplomático y comercial entre Uruguay y China “no va en desmedro con el relacionamiento y el proyecto con la Unión Europea, con el EFTA [Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza] o con Estados Unidos, sino que simplemente es una visita de naturaleza comercial, diplomática, de alto nivel, que permitirá, si Dios quiere, en el futuro avanzar y poder colocar los productos del trabajo de los uruguayos”.