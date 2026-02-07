La misión oficial a China encabezada por el presidente, Yamandú Orsi, culminó este sábado y dejó como saldo la firma de más de 30 acuerdos, reuniones bilaterales entre altos mandos de gobierno, una declaración conjunta y conversaciones entre empresarios uruguayos y chinos. Uno de los hitos del viaje fue, lógicamente, la reunión bilateral entre Orsi y su par chino, Xi Jinping, el martes 3, que estuvo precedida por la firma de una batería de acuerdos y seguida de una declaración conjunta.

En el resumen de la reunión que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, se señala que el mandatario chino destacó la necesidad de seguir cooperando en áreas como economía y comercio, finanzas, industria agropecuaria, construcción infraestructural e información y comunicación, e invitó a Uruguay a “explotar el potencial de cooperación en áreas emergentes como desarrollo verde, economía digital, inteligencia artificial y energías limpias”. También propuso seguir “profundizando intercambios en materias como la cultural, la educativa, la deportiva, la mediática y la subnacional, y facilitar el intercambio de personal, para fomentar un mayor acercamiento entre ambos pueblos”.

En su análisis de la coyuntura mundial, Xi afirmó que “el mundo está inmerso en transformaciones nunca vistas en una centuria, la situación internacional está repleta de cambios y turbulencias, y el matonerismo unilateral se agudiza cada vez más”. En este contexto, aseguró que China apoya las presidencias pro témpore de Uruguay en el G77+China y en la Celac “y está dispuesta a trabajar junto con Uruguay para reforzar la solidaridad y colaboración del Sur global”, así como “promover juntos un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva en pos del avance conjunto y el desarrollo común, haciendo mayores contribuciones a la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad”.

En la declaración emitida luego de la reunión, ambos países se comprometieron a profundizar la asociación estratégica integral que mantienen, a avanzar en proyectos de cooperación en múltiples áreas y a estimular la diversificación del comercio y el aumento del comercio de servicios, y ratificaron su apuesta al multilateralismo. Uno de los puntos de la declaración, el sexto, generó polémica con la oposición, dado que el Estado uruguayo reconoce allí que Taiwán forma parte “inalienable” del territorio chino, en medio de la tensión en la región por la gobernanza de la isla. No obstante, desde el oficialismo recordaron que en 2023 el entonces presidente Luis Lacalle Pou firmó una declaración similar durante su viaje a China.

Acuerdos “muy importantes” y negocios en el horizonte

Sobre el término de la misión oficial, ayer el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, brindó una entrevista al medio CGTN Español en la que se refirió a los acuerdos firmados en el marco del viaje como “muy importantes” en áreas como la cooperación económica, comercial, ambiental e industrial, el desarrollo de la propiedad intelectual, el comercio de carne avícola y la producción pesquera. “Son todos aspectos que van construyendo esta nueva forma de relación”, afirmó Lubetkin. El jerarca destacó los acuerdos entre universidades y “la decisión de accionar en conjunto sobre temas de investigación científica; de formación de estudiantes de un lado y del otro”.

Por su parte, en diálogo con la diaria, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, quien también formó parte de la delegación que viajó al país asiático, celebró los acuerdos alcanzados en las áreas de su ministerio, como el Memorándum de Entendimiento sobre la gestión sostenible de los recursos pesqueros y el Protocolo sobre los requisitos de inspección, cuarentena e inocuidad alimentaria para la importación y exportación de carne aviar. También destacó las firmas para el ingreso de las nueces pecan y los cálculos biliares bovinos y señaló que “está en proceso” la habilitación para el ingreso de embriones y la iniciativa de los Parques Gemelos, “que, si no queda firmado esta semana, seguramente irá por valija diplomática para que firmemos en Uruguay a distancia”, aseguró.

A futuro, el ministro apuntó que en el rubro de la carne bovina hay “espacio para exportar más”, porque se identificó “un crecimiento económico muy importante que lo que podría facilitar es que también se mande a China carne de alta calidad, o sea, de nichos de alto precio”. En la actualidad, China es el principal mercado de carne bovina uruguaya en volumen, con ventas cercanas a 724 millones de dólares en 2025, pero Estados Unidos es el primer destino de la carne uruguaya en términos de valor.

El presidente Yamandú Orsi luego de hablar ante empresarios chinos, el 6 de febrero. Foto: Camilo dos Santos, Presidencia de la República

Loureiro: “Lo que vinimos a buscar se consiguió, que es seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales”

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Leonardo Loureiro, también hizo un balance positivo de la misión, a la cual asistieron centenares de representantes del sector privado. “Cuando uno sale junto con el gobierno a otro país, es para que todo el Uruguay crezca y se puedan posicionar y generar relaciones comerciales duraderas; en ese sentido, lo que vinimos a buscar se consiguió, que es seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre China y Uruguay”, reflexionó, en diálogo con la diaria. El dirigente empresarial señaló que esta apuesta “hoy es una política de Estado”.

Loureiro resaltó que en este tipo de instancias las empresas hacen “una inversión muy importante” para asistir, dado que los costos del viaje corren por su cuenta, pero allí mantienen encuentros con traders que “hoy o mañana pueden definir un aumento del producto que se trae de Uruguay a China”. Otro aspecto importante que marcó el empresario es el inicio de conversaciones en diferentes rubros de actividad económica, tanto a nivel estatal como empresarial. “Una conversación a nivel empresarial muchas veces comienza con la firma de un acuerdo de confidencialidad; a nivel estatal se inicia con un acuerdo de entendimiento para poder empezar a conversar sobre un tema y ponerse de acuerdo”, señaló.

Consultado respecto a la batería de acuerdos, dijo que “son todos importantes” y a veces “uno simplemente es el inicio de una conversación”, pero “en cualquier parte del mundo se empieza con un acuerdo de entendimiento para empezar a hablar”. “Hubo presentaciones el jueves sobre el tema de empresas tecnológicas que están establecidas acá en Shanghái, dLocal y GeneXus, y las dos al final de su presentación decían: ‘Hay que tener paciencia porque esto lleva tiempo’. Las relaciones, en esta parte del mundo, llevan más tiempo que en Occidente. Primero hay que generar la confianza y después se hacen negocios”, comentó.

Loureiro defendió que Uruguay mantenga el diálogo con las potencias como China y Estados Unidos, incluso en medio de las tensiones geopolíticas actuales, dado que las “misiones comerciales con países con los que tenemos relaciones de larga data son relevantes para el crecimiento de nuestro país”, y, en ese sentido, planteó que sería importante que próximamente haya una misión similar al país norteamericano, que es “nuestro principal destino de las exportaciones de varias áreas de servicios –como los financieros y logísticos– y también de la carne”. “Ha habido actividades de ese tipo lideradas por ministros, pero creemos que es importante una misión de inversiones y comercial que sea liderada por el presidente en Estados Unidos”, enfatizó el dirigente.

En la misma línea, Loureiro señaló que la CCE tiene entre sus pilares de trabajo para el período 2025-2030 “específicamente el tema de la internacionalización”, lo que incluye avanzar en acuerdos como el de la Asociación Transpacífico y el del Mercosur-Unión Europea. “Nosotros tenemos que estar abiertos al mundo; la inserción internacional es fundamental para el crecimiento del país. Si queremos seguir teniendo la matriz social y el bienestar que hoy todos los uruguayos tenemos, tenemos que abrirnos al mundo para poder crecer a tasas de 3% anual, y eso es posible a través de la inserción internacional”, fundamentó.