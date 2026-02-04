El punto seis de la declaración conjunta que emitieron Uruguay y China, en el marco de la visita oficial del presidente Yamandú Orsi al gigante asiático –quien este martes se reunió con el mandatario de ese país, Xi Jinping–, trajo críticas de la oposición. En ese punto se señala que “la parte uruguaya reafirma su adhesión al principio de una sola China”; asimismo, el Estado uruguayo “reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”.

El senador blanco Sergio Botana fue uno de los primeros en criticar esa parte de la declaración. En su cuenta de X escribió que se trata de una “genuflexión impropia de nuestra historia”, y sostuvo que estos son “asuntos de terceros”. “Estos hubieran aceptado las bases yanquis en nuestro territorio. Bueno, llamaron a [George] Bush para pelear contra hermanos de América…”, agregó.

A su vez, el diputado colorado Juan Martín Jorge escribió en la misma red social: “Tomar partido en un tema tan complejo, entre dos socios comerciales clave para Uruguay, es una irresponsabilidad. Después vienen las consecuencias. Y cuando las papas queman, llamamos a Estados Unidos”.

En tanto, el también diputado colorado Conrado Rodríguez opinó en su cuenta de X que es “totalmente innecesario tomar partido en un conflicto que no es nuestro y que tiene derivaciones geopolíticas mundiales”. “Si fuera una única China, ¿con esta declaración no nos estamos metiendo en los asuntos internos de ese país? Todo lo que dijeron para Venezuela, ahora hacen todo lo contrario”, agregó.

En diálogo con la diaria, Rodríguez sostuvo que el gobierno, con esta declaración, “se contradice a sí mismo, porque publicó un comunicado “cuando ocurrió la intervención de Estados Unidos para sacar a [Nicolás] Maduro, diciendo que se había violentado el principio de no intervención en los asuntos internos de un país”. “Y ahora, si creen que China es un solo país, están interviniendo en un asunto interno de China, en un conflicto que tiene muchas décadas y que le es ajeno a Uruguay”, insistió. Además, Rodríguez aclaró que, para él, que “lo hayan hecho antes otros gobiernos” –tomar postura sobre este tema–, incluso de su partido o de la coalición, no significa “que esté bien”.

Para Rodríguez, “si se hubiera hecho algún tipo de negociación para que no estuviera eso” en la declaración, “hubiera sido mucho mejor”, sobre todo “en la situación geopolítica de la actualidad, en un mundo que está totalmente polarizado, donde claramente Estados Unidos, por lo menos hasta los anteriores gobiernos, ha apoyado sistemáticamente a Taiwán”.

Brenta: “Esta gente no se acuerda de lo que firma”

Por otro lado, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta, le señaló a la diaria, con ironía, que hay que preguntarles a quienes criticaron esa parte de la declaración conjunta “si integraban el gobierno anterior”, encabezado por Luis Lacalle Pou, ya que, a fines de noviembre de 2023, cuando el entonces mandatario uruguayo viajó a China, ambos países emitieron una declaración con términos similares sobre Taiwán.

Específicamente, el texto de 2023 decía en el punto cinco: “La parte uruguaya reafirma su adhesión al principio de una sola China, reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino, y respalda los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional”.

Así las cosas, Brenta dijo que parecería que, si esa declaración la firma Orsi, “es una actitud de genuflexión”; pero, si la firmó Lacalle Pou, “¿qué es, qué nombre tendría?”, preguntó. “Esta gente no se acuerda de lo que firma. Se ve que es tanta la ansiedad por salir a pegarle al gobierno que ni siquiera leen que la declaración que firmó el gobierno multicolor incluye la misma definición respecto a China. Es muy feo que dirigentes de la coalición le digan genuflexo a Lacalle Pou...”, ironizó Brenta.

Por último, el senador oficialista insistió con que “es obvia la desesperación por salir a pegarle al gobierno, que logró organizar la mayor visita, desde todo punto de vista, que es una señal muy potente, porque Xi Jinping no recibe a todo el mundo”. Además, el senador resaltó que en la delegación uruguaya que viajó hay dos intendentes del Partido Nacional, Nicolás Olivera (Paysandú) y Carlos Albisu (Salto), siendo este último “muy cercano a Lacalle Pou”. Brenta lamentó que la oposición “lo único que encuentre para comentar de la visita” no sea lo positivo de ver que les abre puertas a las posibles exportaciones uruguayas”, sino la parte sobre Taiwán, “que la hizo el propio Lacalle Pou”.

A todo esto, la diaria se contactó con Botana y le señaló la similitud entre la declaración de 2023 y la de 2026 en el punto sobre Taiwán. El senador blanco contestó que ambas declaraciones no dicen lo mismo “exactamente”, ya que la del gobierno de Orsi agrega que “cualquier forma de ‘independencia de Taiwán’ es contraria a dicho principio”. Según Botana, esa diferencia “no es menor”.