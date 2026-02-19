Excavación en el Batallón 14, el 7 de junio de 2023, en Toledo. Foto: Ernesto Ryan

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) iniciará excavaciones en el Cementerio del Norte, en busca de restos de detenidos desaparecidos, según anunció la presidenta del organismo, Mariana Mota.

En diálogo con Arriba gente, Mota explicó que la decisión de comenzar la búsqueda en ese predio se basa en información recibida e investigaciones llevadas adelante por el equipo.

“Muchos enterramientos clandestinos en Argentina eran en cementerios. Uruguay no escapa a esa modalidad”, aseveró.

La jerarca dijo que, si bien aún no se definió la fecha de inicio de los nuevos trabajos, se solicitó equipos de antropología forense de Argentina “puntualmente” para trabajar en esa zona. “Tenemos que articular toda la logística, terminar de definir el lugar”, añadió.

Por su parte, Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, celebró el anuncio de Mota. “Todo lo que sea avances en la investigación e ir descartando posibilidades; lo recibimos bien”, dijo a la diaria.

“Sabíamos que se iban a hacer excavaciones ahí como parte del plan de búsqueda de la institución, pero los detalles no los tenemos”, reveló. En este sentido, dijo que el Cementerio del Norte “hace tiempo” que es señalado como un lugar para investigar enterramientos clandestinos.