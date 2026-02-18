El Senado volvió a sesionar este miércoles de forma extraordinaria y fue escenario de un intercambio por momentos subido de tono a raíz del pedido del senador nacionalista Javier García de desaforar a la senadora suplente del Frente Amplio (FA) Lilián Abracinskas por compartir un fragmento de la declaración jurada de García que mostraba un aumento patrimonial entre 2020 y 2025 (el período anterior de gobierno, que García integró) y acusarlo de enriquecerse por su rol como ministro de Defensa.

“Tan beneficioso para su patrimonio personal como perjudicial para las arcas del Estado. Parecería ir quedando en evidencia para quien fue redituable la gestión del ex ministro”, escribió Abracinskas en su cuenta de X, al compartir la publicación del usuario @GBica1987, quien señaló un balance de “+16.5 millones de pesos en 5 años” en el patrimonio de García. El usuario no adjuntó imágenes de la declaración jurada del senador, que es pública y muestra un incremento menor al señalado: 6.154.469 pesos (unos 158.000 dólares).

García fundamentó el pedido de desafuero en que Abracinskas –que no estaba presente en la sesión– “profirió públicamente una descalificación institucional, un agravio personal que afecta mi integridad como integrante de este cuerpo y, por lo tanto, del Senado de la República que integro”. El legislador afirmó que la legisladora suplente se hizo “eco de una infamia donde se publicó la declaración jurada personal, que es pública, y se editó recortando y ocultando un dato clave en el aumento patrimonial, como fue el fallecimiento de mi madre en agosto del 2024”.

El legislador fue subiendo el volumen de su voz en la medida que continuaba su intervención: “La senadora Abracinskas me difamó, se hizo eco de lo peor de la política, de lo peor que se puede hacer en política. Yo nunca pensé en mi vida que en una sesión del Senado de la República tendría que venir a defender el honor de mi madre fallecida, el honor personal y el de mi familia, de una mentira infame, que agrede a quien la profiere. Lo hizo a propósito para difamar y para [obtener] una ventaja política”. “La miseria humana, la inmundicia hecha política”, fustigó García, antes de que le apagaran el micrófono.

El planteo de fueros resultó negativo, con 11 votos a favor en 27. Luego de la votación, el senador nacionalista Sebastián da Silva criticó la negativa del FA: “Estamos viendo la cara más miserable del oficialismo, la cara más ruin del oficialismo”, acusó. El senador blanco apuntó entonces contra Abracinskas: “¿Dónde está la senadora Abracinskas, que hoy tiene que estar cumpliendo su trabajo? ¿Está escondida? Le quiero ver la cara a la senadora Abracinskas, a ver si le dice en la cara al senador García lo mismo que le dice en el Twitter”. Da Silva continuó: “Como buen frentista: cancela por el Twitter, insulta y después no tiene la decencia de poder discutir las cosas”, y por dirigirse al resto de los integrantes del cuerpo, se le silenció el micrófono.

La presidenta de la cámara, Carolina Cosse, le pidió a Da Silva que terminara la intervención “sin agresividad y sin alusiones”, a lo que el legislador retrucó: “Usted me pide y yo hago lo que yo quiero porque hasta donde yo sé acá usted y yo estamos representando gente. Salvo que usted pretenda que yo haga lo que usted quiera, y eso no va a pasar, gracias a Dios”. La mesa volvió a silenciar el micrófono de Da Silva y Cosse agregó: “Senador, todavía no llegamos a la votación de las licencias, por eso no se encuentra en el recinto la señora Abracinskas, porque le di la palabra al senador García antes de continuar con las licencias”. “La ocultan con un artilugio reglamentario, como si esto fuera un comité de base”, acusó Da Silva antes de terminar su intervención.

Caggiani: Abracinskas “no era senadora” cuando realizó la publicación

De parte del oficialismo el primero en tomar la palabra fue el senador Daniel Caggiani, quien fundamentó el voto negativo del FA en “un tema procedimental”. “Esta sesión, que es extraordinaria, fue solicitada por la bancada del Partido Nacional para poder completar su integración a la comisión especial que está funcionando desde el día de ayer para el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Fue solicitada y accedida por la bancada del FA para solucionar un problema que nos plantearon los legisladores del PN, no para otro tema”, argumentó.

Caggiani aseguró que el FA se enteró de la intención de tratar el desafuero de Abracinskas “cinco minutos antes de ingresar a la sesión”. “Dijimos que no teníamos problema en considerarlo en otra sesión ordinaria de la cámara y discutir ese tema y otros temas que hacen al amparo de los fueros, porque, en realidad, sobre el tema de fondo y sobre lo que pasa en el mundo Twitter tenemos mucho para discutir, pero no es ni el motivo de la convocatoria ni la razón de por qué se accedió”, indicó. Asimismo, el legislador frenteamplista apuntó que “al cambiar los marcos de acuerdo entre los partidos políticos también se erosiona la confianza”.

Por otro lado, Caggiani acotó que “la ciudadana Lilian Abracinskas no es senadora, es senadora suplente y no estaba en uso de la titularidad” cuando hizo la publicación en X, “por lo tanto, ella no era senadora cuando realizó, como cualquier ciudadana, y en su libertad de expresión, las expresiones que quiere hacer”. Finalmente, hizo un llamamiento al Partido Colorado –que también votó a favor– a “respetar los acuerdos”, y remarcó que las sesiones del día para recibir a las delegaciones por el acuerdo Mercosur-UE se atrasaron “por esta discusión, que no tiene razón de ser en este momento”.