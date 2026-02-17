En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales la versión de que tanto el presidente de la República, Yamandú Orsi, como la vicepresidenta, Carolina Cosse, habrían “multiplicado” su patrimonio en el primer año de gestión del actual gobierno. Lo mismo afectó al senador nacionalista Javier García, a quien acusaron de haber incrementado su patrimonio por supuestos beneficios derivados del caso Cardama.

Primero, llegó la desinformación sobre la variación patrimonial de Cosse, que se originó en una publicación del usuario de X @ElInformante_1, quien usualmente difunde este tipo de contenido contra personalidades de la política y la cultura. En un primer posteo, publicado el 14 de febrero y que alcanzó las 25.000 visualizaciones solo en esa red social, se presentan capturas de la declaración jurada presentada por la vicepresidenta ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Allí se señala que el patrimonio declarado por la vicepresidenta alcanza los 13.123.754 pesos, equivalente a 336.000 dólares, que comprendería “casas, coches y tarjetas de crédito”.

Sin embargo, en la declaración jurada original, que consta en el sitio web de Presidencia, no figura ningún tipo de automóvil y el único inmueble declarado por Cosse es la casa que habita, cuyo valor es de 12.182.500 pesos.

Por otra parte, en el caso de Orsi se afirmó que su patrimonio, que según su declaración jurada ascendía a 12.298.570 pesos en marzo de 2025, se “multiplicó por cuatro” en el correr de un año. La publicación, realizada el 15 de febrero, superó las 40.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

No obstante, la Ley de Transparencia define que los sujetos obligados a presentar declaración jurada, como las personas políticamente expuestas, deben actualizar el informe cada dos años o al cese de su cargo. Por este motivo, aún no está disponible una nueva versión del documento presentado al comienzo del mandato que permita comparar la evolución patrimonial del presidente.

Orsi mantiene un régimen de separación de bienes con su cónyuge, Laura Alonsopérez, por lo que su patrimonio presenta una declaración independiente de su esposa. Entre sus bienes, el presidente tiene el 100% de su casa habitación por un valor de 6.020.000 pesos y dos camionetas que en conjunto equivalen a 4.256.570 pesos, a lo que debe adicionarse cuentas bancarias con ahorros en pesos y dólares. Por su parte, Alonsopérez solo declaró ser propietaria de una casa habitación valuada en 3.240.000, por lo que la pareja acumula en conjunto un patrimonio de 15.538.570 pesos, equivalente a 400.000 dólares al cambio actual.

Patrimonio de Javier García

La divulgación de estas desinformaciones surge en paralelo a los cuestionamientos en torno al exministro de Defensa y senador Javier García, quien de acuerdo a su última declaración jurada habría tenido un aumento patrimonial de 16.600.000 pesos, según informó Eduardo Preve en su cuenta de X.

Esto se dio en pleno debate por el caso Cardama, referido a la adjudicación de la construcción de dos patrulleras oceánicas a un astillero español, un proceso acusado de ser irregular. Por tal motivo, en redes sociales adjudicaron este aumento a un posible enriquecimiento ilícito en el marco del proceso licitatorio durante su gestión como ministro de Defensa.

Sin embargo, el incremento del patrimonio fue menor al señalado, y se debió al cobro del 33% de una herencia surgida del fallecimiento de los padres de García, algo que fue detallado en la propia declaración divulgada y confirmado por el senador en sus redes. El aumento efectivo de García fue de 6.154.469 pesos, unos 158.000 dólares, mientras que su cónyuge, Rossana Supparo, declaró activos por 17.501.000 pesos, similar a lo informado en la declaración jurada de 2021.