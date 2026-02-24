El aeropuerto de Carrasco fue sede este martes de la presentación de dos de las seis aeronaves A-29 Super Tucano adquiridas por la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que terminarán de arribar al país, junto con un simulador y nuevos radares, en 2028. El presidente de la República, Yamandú Orsi, presenció la llegada de los aviones, así como la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y autoridades del gobierno anterior, como el expresidente Luis Lacalle Pou y el exministro de Defensa –actual senador blanco– Javier García.

En una rueda de prensa, Lazo afirmó que la incorporación de estas aeronaves, provenientes de Brasil, significa “un salto cualitativo” para la FAU, “algo que no solamente es necesario por los tiempos que corren, sino porque también es un incentivo”. “Con la adquisición y la llegada de estas dos aeronaves, con lo que van a ser las sucesivas entregas, se va a conformar un sistema, en definitiva, que va a fortalecer nuestras capacidades de respuesta ante situaciones complejas”, aseguró la jerarca.

Yamandú Orsi, Javier Garía, Luis Lacalle Pou y Felipe Algorta. Foto: Gianni Schiaffarino

Lazo destacó que los aviones tienen “cero horas” de vuelo y “alta tecnología”, por lo tanto, “estamos frente a una muy buena adquisición que demuestra que es posible ejercer política pública en clave de política de Estado”, señaló, en alusión a que la compra la iniciaron las autoridades anteriores. Asimismo, la ministra indicó que se trató de una inversión de “más de 100 millones de dólares”, que fortalece “la soberanía en el cielo, cosa que para nosotros es muy importante, porque en definitiva ese es el rol que tiene la Fuerza Aérea Uruguaya”.

Consultada sobre las afirmaciones del senador García en cuanto a que el gobierno no canceló esta compra porque involucra al gobierno de Lula da Silva, Lazo respondió: “No, bueno, ta… Yo no voy a opinar sobre lo que dice un legislador que, además, es el presidente de la Comisión de Defensa y, además, es exministro de Defensa. El gobierno va a seguir adelante con todas aquellas compras que hayan tenido esta clave de política de Estado. Lo que está bien está bien, y eso lo convierte en política de Estado. Lo que está mal está mal”. Sobre la compra de los Tucano, reafirmó: “Fue una adquisición muy bien pensada, que va a pagarse durante esta administración y lo vamos a hacer con mucho gusto”.

Foto: Gianni Schiaffarino

Lazo: “Va a haber patrulleras” oceánicas

Respecto de la compra de nuevas patrullas oceánicas, en línea con lo que afirmó el presidente Orsi este lunes, Lazo señaló que han recibido “varias” ofertas en las últimas semanas: “Ahora es tiempo de ordenarnos, porque, justamente, cuando uno es crítico hacia ciertos procesos lo que tiene que hacer es ordenarse para que no te pase lo mismo. En ese proceso estamos”. La jerarca dijo que si son nuevas o usadas “es parte de las decisiones que hay que tomar; [sobre] lo que no hay dudas es que va a haber patrulleras”.

Por otra parte, Lazo valoró “la madurez del sistema político” por haber definido crear una comisión en la Asamblea General para investigar el caso Cardama y no dos comisiones paralelas en ambas cámaras, como se manejó en un momento.