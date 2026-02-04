Este martes, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presentó un llamado a empresas interesadas en la instalación de módulos de emergencia habitacional, con el objetivo de dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad habitacional.

Esta iniciativa forma parte del primero de los lineamientos del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat del MVOT, que promueve el desarrollo de las acciones impulsadas por el ministerio para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a este tipo de situaciones.

La titular del MVOT, Tamara Paseyro, dijo que el plan quinquenal presentado por la cartera tiene entre sus ejes prioritarios la atención a hogares en situación de mayor vulnerabilidad social y emergencia habitacional, con un enfoque centrado en la reducción de las desigualdades y la protección de los derechos de las personas.

“Esta población hoy nos necesita más que ninguna otra porque tenemos el 31% de los niños y niñas menores de seis años viviendo bajo pobreza multidimensional y la vivienda es un factor fundamental de ese hecho. Entonces para nosotros atender esa situación es primordial”, expresó la ministra en conferencia de prensa.

En noviembre, Paseyro anunció la licitación para la construcción de los módulos y presentó los datos del censo de 2023, que indican que en el país hay 67.024 hogares con “al menos una carencia crítica en materia de vivienda”, de los cuales 1.447 “tienen paredes o techos construidos con materiales de desecho” y 2.895 “mantienen pisos de tierra”.

La iniciativa busca ofrecer soluciones con costos accesibles y eficientes en términos de recursos públicos, sin resignar calidad constructiva ni durabilidad. En este sentido, Paseyro convocó a las empresas a comprometerse con este tipo de situaciones y a presentar las mejores propuestas posibles, confluyendo rapidez de ejecución, calidad técnica, durabilidad y costos acordes a la emergencia.

Los módulos permitirán la incorporación de mejoras esenciales a viviendas ya existentes –cocinas, baños, dormitorios– o soluciones completas, en caso de ser necesario.

La jerarca indicó que los módulos se suman al conjunto de acciones de mediano y largo plazo que desarrolla el MVOT a través de sus distintos programas.

Por su parte, Silvana Nieves, directora nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), destacó la “alta presencia” de interesados y valoró que esto demuestra el compromiso de las empresas, los técnicos, las instituciones públicas y privadas con la sociedad en general. En esta línea, expresó que la Dinisu tiene el compromiso de trabajar con las poblaciones más vulnerables del país, “pero con un perfil humano y de calidad de integración social”.

El llamado se encuentra disponible en la web de la Corporación Nacional para el Desarrollo hasta la hora 11.00 del lunes 23 de febrero.