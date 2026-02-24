El sector blanco D Centro, que fue creado en agosto de 2023 para impulsar la precandidatura de Álvaro Delgado, reunió este martes en el Palacio Legislativo a lo que denomina su “agrupación de gobierno”, que está integrada por cuatro intendentes, un senador, cuatro diputados, 18 alcaldes, 39 ediles, 57 concejales, tres representantes en organismos del Estado y dos directores del Partido Nacional (PN).

Luego del encuentro, D Centro emitió una declaración en la que señaló que el sector “representa una nueva voz dentro del PN”, que quiere “aportar, construir y ampliar”. “Porque estamos convencidos de que, para tener un mejor Uruguay, necesitamos más PN, con más ideas, más cercanía con la gente y más compromiso con los problemas reales”, agregaron.

En el comunicado subrayaron que Uruguay “enfrenta desafíos urgentes que no admiten distracciones”, como la seguridad pública, que “continúa siendo una de las principales preocupaciones de las familias”. “La pobreza infantil hiere el presente y compromete el futuro. El empleo, especialmente en el interior del país y en los sectores más vulnerables, requiere dinamismo y nuevas oportunidades. El costo de vida presiona a trabajadores, jubilados y pequeños emprendedores”, resaltaron.

Para el sector, estos temas “deben ocupar el centro de la agenda” y “no pueden quedar relegados por debates que interesan más a la política que a las personas”. “Es tiempo de dedicarnos a los problemas de la gente y no a los problemas de los políticos y la política. La ciudadanía espera soluciones, no controversias internas; propuestas, no disputas”, indicaron.

Por lo tanto, D Centro entiende que el PN “debe dar un paso de calidad y pasar de un partido de protesta a un partido de propuesta”. “La crítica es necesaria, pero no suficiente. Uruguay necesita ideas concretas, viables y responsables que mejoren la vida cotidiana de las familias. Necesita una agenda moderna, enfocada en resultados”, señalaron en el comunicado.

A su vez, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, referente del sector, subrayó en rueda de prensa que D Centro tiene una impronta distinta a la que se ha visto dentro del PN. “No nos ensañamos con el gobierno, sino que somos críticos de lo que se hace mal, pensamos más en el país que en el gobierno, y tenemos mucho más para aportar que para criticar. Hoy parece que la novela de Cardama y otras novelas son las que ocupan los titulares, y la gente sigue esperando por el tema de la seguridad y el empleo, que se está desmoronando”, sostuvo.

Olivera subrayó que en la última campaña electoral, de 2024, la pobreza infantil fue un “tema central”, y cree que todos tienen para aportar en ese sentido. Consultado por la prensa sobre si en el PN se equivocan al insistir con el tema de Cardama, el intendente de Paysandú dijo que hay compañeros de su partido “que entienden que es la madre de todas las batallas”, pero insistió con que para él “pasa por la pobreza infantil y la seguridad”.

“Y la gente en situación de calle, que antes solo era un fenómeno de Montevideo y ahora es de Montevideo y de todo el interior. Hoy todos los intendentes estamos atentos a que esto se esparció por todos lados y no hay herramientas concretas para resolver el tema. Entonces, no sé hasta dónde la gente termina haciéndose una preocupación por esas novelas que copan durante semanas los medios de comunicación”, finalizó.