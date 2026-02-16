El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, realizó una visita oficial a Reino Unido la semana pasada, donde mantuvo una serie de reuniones con actores del gobierno, del sector privado y de la academia, con el fin de promover inversiones y profundizar los lazos comerciales entre ambos países. En ese marco, brindó una entrevista a Reuters, publicada este lunes, en la que se refirió a la aspiración del gobierno de desdolarizar la economía y a la emisión de un nuevo bono verde en 2027.

“Para los inversores en Europa sigue siendo algo importante”, dijo el jerarca sobre la emisión de bono verde frente a la reacción negativa de Estados Unidos y otros países a este instrumento, que implica emitir deuda atada en sus intereses al cumplimiento de metas ambientales. Uruguay realizó la primera operación de este tipo en 2022.

Oddone hizo el anuncio al referirse a la expectativa del gobierno de recaudar un equivalente a 6.000 millones de dólares en financiación este año, mayormente mediante la venta de deuda. “Estamos avanzando en el proceso de desdolarización”, dijo el ministro, y manifestó la ambición del gobierno de emitir aproximadamente la mitad de la deuda del país en pesos uruguayos en el corto plazo.

Oddone dijo que los inversores consideran que la moneda uruguaya es “más estable que el dólar” en un contexto de debilitamiento de la divisa estadounidense y de inestabilidad geopolítica en el mundo occidental. En ese sentido, señaló que el gobierno tiene más control sobre las fluctuaciones cambiarias al pasar la deuda a pesos. “Emitir pesos es más caro que usar dólares”, pero “es parte de la estrategia para diversificar nuestros riesgos y sobre todo estar preparados [para] shocks que vienen del exterior”, dijo el jerarca.

Por otra parte, Oddone remarcó la intención de Uruguay de explorar un acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y dijo que el país aspira a ser “punta de lanza” en el Mercosur, que firmó recientemente un acuerdo con la Unión Europea, que ahora deberá ser ratificado por los parlamentos de los países integrantes.

“Necesitamos ser miembros del Mercosur, pero necesitamos estar más conectados, estar más conectados con el mundo económico”, enfatizó Oddone.