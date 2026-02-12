Este viernes a las 10.00 el presidente Yamandú Orsi encabezará el segundo Consejo de Ministros del año en la Torre Ejecutiva, y luego habrá una conferencia de prensa. El tema principal será el contrato con el astillero español Cardama que firmó el gobierno anterior, de Luis Lacalle Pou, para la construcción de dos patrulleras oceánicas. Según pudo saber la diaria por fuentes del gobierno, el mandatario anunciará que el Poder Ejecutivo definió, finalmente, rescindir el contrato con el astillero.

Este tema tomó estado público a fines de octubre de 2025, cuando Orsi junto con el secretario y el prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y Jorge Díaz, respectivamente, realizaron una conferencia de prensa para informar que la garantía que presentó Cardama pertenecía a una empresa “que está en proceso de liquidación por inactividad” y que “en los registros no figura como empresa financiera”, y afirmaron que denunciarían los hechos en la Justicia penal y civil.

En esa instancia anunciaron que el gobierno había tomado la decisión de “iniciar acciones” para rescindir el contrato de compra de las dos patrulleras, resolución que se materializará en las próximas horas y se anunciará oficialmente en la conferencia de este viernes. Para tomar esta decisión, fue clave la auditoría de Bureau Veritas que se conoció en los últimos días, que concluye que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega”.