“Es muy importante para nosotros”, empezó subrayando el exsenador y extitular del Ministerio Transporte y Obras Públicas (MTOP) Luis Alberto Heber, este miércoles de tarde en el edificio anexo del Palacio Legislativo. El dirigente nacionalista brindó una conferencia de prensa para hablar sobre el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) con relación a la solicitud de la empresa Montecon de anular dos decretos emitidos por el gobierno de Luis Lacalle Pou sobre la gestión de la empresa belga Katoen Natie en el puerto de Montevideo.

Heber resaltó que daba la conferencia acompañado por “el elenco de gobierno que fue insultado y agraviado a lo largo de todo este tiempo”, en referencia a quienes fueron responsables directos del gobierno anterior por la negociación con Katoen Natie por la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP): el exsubsecretario del MTOP Juan José Olaizola, el exprosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés y el expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Juan Curbelo. Heber también destacó que en la conferencia estaba acompañado por legisladores de la coalición, del Partido Colorado y del Partido Independiente –no había nadie de Cabildo Abierto–, “respaldando la acción del gobierno” anterior.

Antes de hablar del fallo, Heber hizo lo que llamó “una breve reseña” para poner en contexto. Subrayó que cuando asumió el gobierno de Lacalle Pou, en marzo de 2020, “hacía 18 años” que había un “conflicto intraportuario entre empresas privadas”, de los cuales 15 fueron durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), “que no resolvió la situación, hasta que se planteó un juicio internacional por un valor de 1.500 millones de dólares”. “Que no solamente iba a llevarnos a un costo muy grande para el pueblo uruguayo, sino que además iba a congelar las inversiones en el puerto”, acotó.

El exministro sostuvo que para la política portuaria del gobierno anterior era “importante tener una competencia regional del puerto de Montevideo, no intraportuaria”, es decir, “lanzar al puerto de Montevideo, con las terminales especializadas, a competir con Buenos Aires, Río Grande y otros puertos de la región, porque era la única manera de crecer”.

“Hicimos una buena negociación, que ahora está ratificada por el TCA. Acá hay 90 páginas de un fallo rotundo que ratifica la política portuaria del gobierno anterior, manteniendo firmes los dos decretos, el 114 y el 115”, sostuvo, y resaltó que el fallo fue por unanimidad. Heber resumió que el fallo dice “muy claramente que quedó probado que la empresa Montecon no tenía una terminal especializada”, así como que “la prórroga de concesión”, de 50 años, “es legítima” y “no es desproporcionada”. Heber aseguró que es “la mayor inversión en la historia de nuestro puerto: 650 millones de dólares que se van a invertir y generarán mucha actividad, mucho trabajo y mucho empleo para todos los uruguayos”.

El nacionalista resaltó que se ratificó el Reglamento General de Atraque de Buques “porque no genera un monopolio”, y subrayó que esto fue lo que “básicamente se cuestionó por parte del FA durante todos estos años, y quedó firme”. “Quedaron ratificados los dos decretos y la política portuaria de nuestro gobierno”, insistió.

Luego, Heber dijo que el FA “no solamente intentó frenar el avance del puerto, usando a la Justicia”, sino también “difamando, mintiendo e insultando” a muchos de los que estaban sentados en la mesa de la conferencia. “Se habló de ‘entrega del puerto’, de que creábamos un monopolio y de que habíamos cometido ‘dolo’, que es quien con conciencia e intención comete un delito; o sea, nos llamó delincuentes. Y esto fue archivado por parte de dos señores fiscales”, subrayó.

Ferrés: “Hay un artículo en el cual tenemos algunas diferencias jurídicas”

Por su parte, Ferrés sostuvo que el fallo “da una certeza jurídica”, que para ellos la tenía, “pero una vez llevado adelante en el TCA, da todavía más certeza jurídica a la política de gestión de la terminal de contenedores y el Reglamento de Atraque”. Luego, el exjerarca se refirió a la anulación por parte del TCA de la cláusula 3.5.4 del decreto 114, que impedía el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada en el puerto durante el plazo de concesión de la TCP (integrada por Katoen Natie y la ANP).

“Hay un artículo en el cual tenemos algunas diferencias jurídicas, pero que son absolutamente respetables, y así lo entendió el TCA, de determinada condición, que tenía su fundamento económico en la amortización de las inversiones de 650 millones de dólares de TCP. En ese caso concreto, ellos entendían que se precisaba una autorización legal y que no bastaba con un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, no estamos hablando de la violación de ninguna normativa sino, simplemente, que se entiende que, en ese caso, para el TCA –y es muy respetable– se requiere una autorización legal”, explicó Ferrés.

Más adelante, Heber volvió a hablar y dijo que “aquellos que insultaron, por lo menos, tendrían que pedir disculpas públicas”. Por último, consultado por la prensa sobre cuáles son las consecuencias de la anulación de la cláusula a la que hizo mención Ferrés, el exsubsecretario contestó: “Ninguna, no cambia en nada”.

Reacción de la oposición es “un error o una intención de maquillar lo que ocurrió”, según diputado del FA

Tras la conferencia de prensa de los dirigentes nacionalistas, el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Transporte Pablo Inthamoussu, en diálogo con la diaria, señaló, a título personal, que quedó “sorprendido por esa capacidad de interpretar la realidad” de los dirigentes nacionalistas que integraron el anterior gobierno. “Hay un fallo que está escrito en negro sobre blanco, y creo que no admite interpretaciones”, apuntó.

“Claramente cayó la parte del decreto que eliminaba la competencia dentro del puerto hasta 2081. Por lo tanto, me parece que plantear que el fallo del TCA es confirmatorio de lo hecho es realmente, o un error, o una intención de maquillar lo que ocurrió”, valoró. “Es una especie de posverdad”, agregó.

Inthamoussu dijo que, a su juicio, “es satisfactorio” que se haya dado este fallo, ya que si bien “no enmienda todo”, “enmienda la parte más negativa que había ocurrido: que hasta 2081 prácticamente existía un monopolio en el puerto de Montevideo”.

En ese sentido, afirmó que en este contexto “las reglas del Estado son totalmente más claras”, y que a partir del fallo “se puede volver a pensar” en los servicios del puerto. “Creo que se le facilita a cualquier gobierno, a partir de ahora,, la posibilidad de, incluso, seguir ampliando, porque el puerto de Montevideo, si hay algo que tiene, es que ha venido creciendo y todo hace pensar que va a seguir creciendo”.

En la misma línea, Aníbal Pereyra, senador frenteamplista e integrante de la Comisión de Transporte de la cámara alta, dijo a la diaria que le llamó “poderosamente la atención” la salida “casi que automática” del exministro [Luis Alberto] Heber a anunciar que iba a hacer una conferencia de prensa”. “Salió como de atrás de un pino. Hay cosas que el olfato te dice: si alguien sale tan como loco a decir ‘voy a dar mi versión’, es porque claramente la sentencia va contra lo que viene diciendo durante todo este tiempo”.

El senador expresó que los dirigentes de la oposición “construyen realidades que no existen”, pero que, de todas formas, “en este negocio cualquier bolichero, cualquier feriante, cualquier vecino de cualquier barrio hace rato que se dio cuenta de que acá hay algo raro”.

De cara al futuro, dijo que la anulación de la cláusula “es una cuestión clave” al referirse a “la no exclusividad del puerto”, lo cual “abre un nuevo capítulo”. “Eso el gobierno lo va a tener que analizar, como lo ha hecho en todos estos temas, con mucha responsabilidad”, planteó.

Asimismo, su correligionaria, la senadora Liliam Kechichian, dijo a la diaria que a partir del fallo “ahora hay posibilidades de competencia”. “Los propios exportadores, los propios agentes marítimos se quejaron durante mucho tiempo del monopolio, y de los precios que Katoen Natie, al jugar sola, imponía”, apuntó. “Parece que se abre una instancia bien interesante de volver a hacer un llamado y que vuelva a haber competencia”, expresó, y aseveró que “seguramente” este tema “estará sobre la mesa del Poder Ejecutivo y del Consejo de Ministros apenas se reúna”.