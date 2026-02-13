Este viernes, la directora de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) del Ministerio de Ambiente (MA), Estela Delgado, comunicó su renuncia al titular de la cartera, Edgardo Ortuño. La jerarca será sustituida por la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Peñeiro.

Delgado expuso los motivos de su dimisión a través de una misiva dirigida a Ortuño, en la que explicó que decidió retomar su carrera académica, reintegrarse a las “funciones universitarias” y “enfrentar nuevos desafíos” en su cargo de profesora del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos en el Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República.

Por su parte, enumeró los “principales logros” a un año del inicio de la gestión de este período de gobierno. Entre ellos, mencionó el decreto 228/025, que declara la protección de 800.000 hectáreas de humedales; el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad; la concreción del primer Simposio Nacional de Restauración Ecosistémica y la revisión y actualización de la normativa de caza, para “promover una caza responsable con foco en conservación de la biodiversidad”.

Por último, reconoció el trabajo de otras direcciones de la cartera y “de otros ministerios”, y agradeció la “oportunidad y confianza”. “Quedo a disposición para seguir aportando conocimiento científico para la concreción de políticas públicas desde otro rol, pero con la firme convicción de que estos logros deben ser colectivos e interinstitucionales en un gobierno del Frente Amplio”, culminó.

En tanto, el ministerio anunció a través de un comunicado que la nueva directora de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos será la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, quien es, además, licenciada en Ciencias Biológicas y Magíster en Ciencias Agrarias por la Universidad de la República.

Según se señala en el escrito, la designación fue resuelta por el presidente Yamandú Orsi ante la propuesta de Ortuño. Asimismo, el ministro destacó “la capacidad y el importante trabajo realizado por la directora saliente”.

Con la renuncia de Delgado, se concreta la tercera salida de un jerarca del Ministerio de Ambiente en lo que va de la gestión. En mayo de 2025, Mario Bergara —entonces candidato a la Intendencia de Montevideo— acordó con el presidente Yamandú Orsi que el subsecretario de Ambiente, Leonardo Herou, pase a liderar la Dirección de Desarrollo Ambiente de la IM.

En junio de 2025, la directora general de la Secretaría de Ambiente, Victoria Cross, presentó su renuncia a la cartera por diferencias de criterio de trabajo con el ministro Ortuño.