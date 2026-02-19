Este jueves se reunirá la comisión preinvestigadora sobre Cardama en Diputados, impulsada por la oposición, que pretende analizar el contrato del Estado uruguayo con el astillero español para la construcción de las patrulleras oceánicas, pero remontándose a 2005. En paralelo, otra comisión preinvestigadora, pero en el Senado, estudia el mismo tema y deberá presentar sus informes este viernes.

Consultada sobre el tema este miércoles en el programa Lado B de TV Ciudad, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, consideró que “hay una voluntad de politizar esto”, cuando, a su juicio, “el interés del Estado es el que debe primar”; ante una “estafa al Estado uruguayo, tendríamos que estar todos juntos”, reclamó. Lazo dijo que le gustaría saber “de mano de quién llegó Cardama” y por qué se fue prorrogando hasta 11 meses la presentación de la garantía “sin actos administrativos” que formalizaran el proceso.

La ministra remarcó que “a tal punto no es una decisión política, o por lo menos no con un sesgo político partidario”, la resolución del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, “que en el presupuesto nacional estaban contemplados los costos de traslado de las patrulleras oceánicas”.

El martes, el senador nacionalista Sebastián Da Silva reclamó la renuncia de Lazo: “Es inadmisible que la ministra Sandra Lazo siga en el cargo, con un rostro, dando cátedra de barcos de guerra, cuando le giró 20 y pico de millones de dólares [a Cardama]”, dijo en una rueda de prensa, en referencia al pago que autorizó el gobierno de Orsi al astillero español.

Consultada al respecto, Lazo dijo que le “extraña” que un legislador “que hace bastante tiempo que está allí en el Senado” y que “es una persona que realiza negocios permanentemente” en su actividad privada “desconozca cuál es el mecanismo de una carta” de crédito que establece un procedimiento “irrevocable” de pago. También calificó como “un poco infantil” y “ridículo” pensar que porque el gobierno viaja a China ya está pensando en adquirir patrulleras de ese origen.

Sobre las alternativas que maneja el Poder Ejecutivo para la construcción de las patrulleras, la ministra dijo que este punto no está definido y que están “explorando otras posibilidades”. Concretamente, señaló que se evalúa la posibilidad de hacer “algún ensamble” en Uruguay y también la realización de un llamado para la construcción de las embarcaciones.