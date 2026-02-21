A principios de este mes, en el marco de la discusión sobre el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que tuvo lugar en la Comisión de Presupuesto del Senado, el senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy le consultó a las autoridades del organismo si una eventual reducción del Consejo Directivo de la INDDHH de cinco a tres miembros “afectaría los objetivos para los cuales fue creado el organismo y que se persiguen en la acción”.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, la respuesta de la actual presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, fue la siguiente: “Uno de los puntos en los que este Consejo circunstancial –porque somos un Consejo que actuará en este período– tenía acuerdo es en que se podía reducir de cinco a tres miembros y que eso no afectaría para nada el funcionamiento”.

Mota apuntó, además, que “en algunos países las instituciones nacionales de derechos humanos son unipersonales”; no obstante, mencionó que, “en el otro extremo”, hay casos como el de Chile, cuyo organismo equivalente es dirigido por 11 miembros.

“En un país pequeño como el nuestro bien podrían ser tres miembros. Es algo que se puede considerar, aunque creo que no entra dentro del presupuesto”, afirmó Mota en dicha oportunidad.

Por su parte, Juan Miguel Petit, uno de los cinco directores de la INDDHH, opinó a título personal que “podrían ser 3 integrantes”. “Creo que, en general, es el talante que hay en el Consejo Directivo, pero como no tenemos un pensamiento formal digo que considero que sería positivo y una buena señal”, expresó.

A partir de estas respuestas, Camy presentó este viernes un proyecto de ley para reducir la cantidad de directores de la INDDHH de cinco a tres. En la iniciativa, a la que tuvo acceso la diaria, se propone modificar la ley orgánica del organismo (18.446) para establecer que “la INDDHH estará presidida por un órgano colegiado de tres miembros”, manteniéndose la remuneración de estos, que actualmente es “equivalente al 75% del sueldo nominal de un Senador de la República”, esto es, unos 256.000 pesos.

El proyecto del senador del PN también incluye un conjunto de cambios para adecuar la normativa vigente a un Consejo Directivo integrado sólo por tres miembros, por ejemplo, con relación a las votaciones en el órgano directivo. Actualmente el proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado.

En la exposición de motivos, Camy sostiene que “carece de todo sentido mantener el número de cinco miembros cuando la señora presidente [Mota] considera que puede reducirse a tres miembros y que eso 'no afectaría para nada el funcionamiento', es más, lo considera compartible ante un 'país pequeño como el nuestro'”.

Asimismo, el senador nacionalista argumenta que el Poder Legislativo debe “velar por la austeridad del Estado”, sobre todo, “en una situación donde desde el equipo económico se han señalado algunos inconvenientes que presenta nuestra economía y una gran preocupación por cuidar el déficit fiscal”.