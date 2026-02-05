La Unidad de Seguridad Vial (Unasev) inició el lunes un ciclo de reuniones con los presidentes de todos los partidos políticos con el objetivo de aportar datos y propuestas para “tratar de cambiar la realidad del tránsito” en el país.

“Entendemos que hay que tomar decisiones políticas, y que los partidos estén informados de primera mano de la realidad que se tiene en el país y cuáles son las dificultades”, dijo a la diaria Marcelo Metediera, director de la Unasev.

El lunes, el Partido Independiente (PI) recibió a la Unasev en su sede. “Muy buena reunión con los directores de Unasev, que nos presentaron información y sus preocupaciones y políticas frente al grave problema de la siniestralidad en el tránsito”, escribió en su cuenta de X el presidente del PI, Pablo Mieres.

Asimismo, el miércoles fueron recibidos por Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, mientras que en marzo planean reunirse con el Partido Colorado. “Estamos a la espera del resto de los partidos”, señaló Metediera.

En el encuentro del miércoles, Pereira presentó “algunas preocupaciones” ante la Unasev, como la necesidad de realizar una “instrucción pública” para que quienes manejen cuenten con los conocimientos necesarios para hacerlo con responsabilidad.

La siniestralidad vial “es una de las dos causas más importantes de muertes en Uruguay”, aseveró el dirigente frenteamplista en diálogo con la diaria. “Es alarmante la cantidad de muertes que se dan en accidentes de tránsito, sobre todo de menores de 29 años. Parece que hubiéramos minimizado las muertes por siniestros de tránsito”, valoró.

Según Pereira, hay más de 400 familias que pierden a un familiar menor de 29 años en siniestros de tránsito. Hay que “generar condiciones para que nuestra forma de manejo responsable implique también una movilidad adecuada y que el Uruguay pueda bajar esos guarismos en forma sustancial”, manifestó.

“Estamos en un país que tiene una cantidad muy grande de incidentes de tránsito cada 100.000 habitantes”, expresó, e hizo hincapié en la necesidad de corregir acciones en el tránsito vinculadas a la violencia y a la forma de convivir que son “un poco irresponsables”.

De acuerdo con el dirigente, el objetivo de la Unasev es que todos los partidos políticos se interioricen sobre esta problemática y, desde esa base, comenzar a construir políticas públicas que tiendan a disminuir el nivel riesgo, siniestros y fallecimiento, “que es tan doloroso y que genera tantos problemas al uruguayo”.

Orden de prioridades

Metediera se refirió a la discusión parlamentaria sobre volver a unificar el cobro de la patente y las multas de tránsito. “Tenemos un estado de situación que ha sido complejo como para salir a decir ‘hace lo que quieras en la calle’, porque en definitiva están planteando eso”, señaló el jerarca, en referencia a las críticas de algunos legisladores de la oposición frente a esta medida.

“Las intendencias ya se han expresado con claridad: hay que poner un punto en el que las multas y la patente sean parte del mismo paquete, de lo contrario nadie va a pagarlas y en un momento se va a transformar en un problema grave para el contribuyente”, opinó Pereira. “Yo creo que invitar a no pagar es una irresponsabilidad que Uruguay nunca antes había tenido. Hay mucha gente que no puede pagar y ese es un problema, pero invitar a no pagar como un acto de protesta es no entender qué es gobernar”, determinó.

Según Metediera, en este marco surgió un planteo que propone modificar los valores de las multas.

“Estamos en un proceso de acumulación de todo el período pasado en el que no se hizo nada en materia de tránsito y hoy tenemos el escenario que tenemos. Entonces, me parece tan falto de respeto hacia la problemática de la gente con el tema de tránsito plantear esas cosas […] Es de una politiquería tan nefasta porque hay que ordenar las cosas antes de tomar ese tipo de decisiones”.

Los seis lineamientos

La Unasev definió seis líneas estratégicas para este quinquenio. “Hablamos de conducción política de los temas de tránsito, educación, fiscalización, justicia, participación social y herramientas para trabajar”, explicó Metediera.

En cuanto a la inclusión de “los temas” de tránsito en la educación “de manera curricular”, el jerarca dijo que se está trabajando en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública, mientras que con el Ministerio de Interior y “de a poco” con las intendencias trabajan sobre la necesidad de “otro tipo de focalización” en temas puntuales.

“La moto como un problema de seguridad vial, pero también de seguridad pública, la carencia de placa/matrícula, la falta de documentación, el casco, el chaleco”, explicó.

Por otro lado, Metediera informó que se está trabajando junto a la fiscal de corte y al Ministerio de Economía “por temas presupuestales” para la aplicación de la ley de faltas. “Son cuestiones cotidianas, complejas y que las multas económicas no están resolviendo. La Justicia tiene que actuar para que haya un cambio en la conducta de las personas”, manifestó.

Los últimos dos puntos refieren a la participación social y a la implementación de la libreta por puntos. La Unasev busca promover la participación “de la gente” a través de las unidades locales de seguridad vial, “que se constituyen con la sociedad civil, con centros educativos, con centros culturales, también con las instituciones en cada pueblo, en cada municipio, en todo el país”, señaló.

Asimismo, se buscará comenzar a implementar “herramientas” como el permiso por puntos o la gestión de recibos especiales para la destrucción de los vehículos incautados en los operativos. “Los permisos de conducción digitales son necesarios”, finalizó.