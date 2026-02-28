Barrio de Teherán, luego de los ataques con misiles por parte de Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay manifestó este sábado “su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos”.

En la madrugada de este sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la puesta en marcha de la operación “Furia Épica”, que pretende “eliminar amenazas inminentes del régimen” en Irán. Ya se registraron explosiones en la capital, Teherán, y también hubo ataques israelíes en varias ciudades iraníes. En el sur del país, un bombardeo en la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de la ciudad Minab provocó la muerte de 53 niñas, según informaron las autoridades locales.

En este escenario, la cancillería uruguaya afirmó que “el respeto del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, en particular de las cláusulas que regulan el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, resulta indispensable para el mantenimiento de la paz y seguridad regional y global”.

“Como país promotor de la paz, Uruguay urge a las partes a la desescalada de la violencia, a mostrar máxima contención, a respetar el derecho internacional humanitario y a retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, escribió en X que “la violencia y el uso de la fuerza contra un país generan inevitablemente la muerte de civiles” y señaló que, en ese sentido, “el ataque a Irán no es la excepción”.

“Los conflictos políticos deben resolverse por la vía pacífica. Incluso cuando se recurre al uso de la fuerza, existen normas del derecho internacional que deben respetarse. El mundo parece ingresar en un escenario donde los más fuertes se imponen sobre el derecho. Ese no es el camino. Vamos mal”, lamentó Cosse.

En su mensaje, Trump instó al “pueblo de Irán” a movilizarse una vez que culmine la maniobra militar. “Cuando terminemos, tomen el gobierno. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones”, expresó. El mandatario estadounidense dijo que el gobierno iraní “ha rechazado todas las oportunidades para renunciar a sus ambiciones nucleares” y prometió: “Vamos a destruir sus misiles y eliminar su industria de misiles. Vamos a aniquilar su marina”.

El gobierno de Milei expresó su apoyo a las “acciones conjuntas” de Estados Unidos e Israel

También mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil condenó los ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, los cuales “se produjeron en medio de un proceso de negociación entre las partes, que constituye la única vía viable para la paz, una postura tradicionalmente defendida por Brasil en la región”.

El gobierno encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva llamó a los países involucrados en el conflicto a “respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima moderación para evitar la escalada de hostilidades y garantizar la protección de la población civil y de la infraestructura civil”.

La cancillería argentina, en tanto, manifestó su respaldo a la ofensiva militar desplegada por Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. “El gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”, expresó el gobierno liderado por Javier Milei en un comunicado.

En la declaración, Argentina expresó su confianza en que “las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera”.

Por otra parte, el gobierno argentino condenó “enérgicamente los ataques perpetrados por el régimen iraní”, como contraataque, en Israel y otros países del Medio Oriente, “así como contra instalaciones y personal de los Estados Unidos de América en la región”.

“La República Argentina reafirma su solidaridad con el pueblo iraní, que a lo largo de los años ha manifestado con valentía su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional”, se señala en la declaración.