El gobierno del presidente Yamandú Orsi cumplió un año, y en el marco de este aniversario, una encuesta de febrero de la consultora Cifra reveló que 31% de la población aprueba el desempeño del exintendente como mandatario, 46% lo desaprueba y 17% no lo aprueba ni lo desaprueba.

Un poco más de la mitad de los votantes del Frente Amplio (FA), 52%, aprueba la gestión, mientras que 23% la desaprueba, y 19% no se ubica ni de un lado ni de otro.

En cuanto a los votantes de los partidos de la oposición, la mayoría la desaprueba: 72% de los blancos y 62% de los colorados. A su vez, entre los votantes del Partido Colorado (PC) hay una aprobación del 21%, mientras que entre los del Partido Nacional (PN) desciende a 9%.

Por otro lado, entre los votantes “menos politizados”, aquellos que no dicen o no recuerdan su voto, la mitad (51%) desaprueba la gestión, 15% la aprueba y 25% ni una opción ni otra.

Cifra señala que el porcentaje que aprueba la gestión de Orsi es el más bajo registrado desde la asunción en marzo de 2025, cuando el 37% aprobaba su desempeño. En ese sentido, la evaluación positiva aumentó levemente a mediados de año y alcanzó su pico máximo en setiembre con 43%, pero en octubre comenzó a bajar.

En el caso de la desaprobación, aumentó “sistemáticamente” desde que se inició la gestión: 15% tenía un juicio negativo, lo cual aumentó a 18% y luego a 31% en julio de 2025, y continuó en aumento en los meses siguientes hasta llegar al 46% actual.

En marzo de 2025 había un gran grupo de personas que no aprobaba ni desaprobaba (48%), que fue disminuyendo y que, según Cifra, “se volcó en su mayoría hacia la desaprobación.

Al medir la simpatía que despierta el presidente de la República, “sigue siendo bastante más popular que su gestión”, ya que si bien 31% aprueba el desempeño, 51% de los consultados simpatiza con él y solo 36% expresa antipatía.

Entre los votantes del FA, casi ocho de diez sienten simpatía hacia Orsi, y entre los demás votantes la mayoría expresa antipatía, sentimiento que se extiende entre los blancos: 64% siente antipatía, y desciende entre los colorados al 51%. Aun así, hay personas que votaron a la oposición que expresan simpatía hacia Orsi: 24% en el PN y 39% en el PC.

De todas formas, tal como la aprobación del desempeño, la popularidad del presidente también se vio afectada en el último año. Al comenzar el gobierno, 63% simpatizaba con él y esto se mantuvo hasta setiembre de 2025, cuando el porcentaje cayó a 58%, y siguió disminuyendo hasta el 51% actual. No obstante, Cifra marca que, a pesar de esa caída de popularidad, “la imagen personal de Orsi continúa siendo un capital político”.

Por último, al comparar la evaluación de Orsi con respecto a los anteriores presidentes a la misma altura de sus gobiernos, es el que tiene menos aprobación y más desaprobación. “Es algo más negativa que la evaluación de [Jorge] Batlle y de [Tabaré] Vázquez en su segundo gobierno. En el caso de Batlle, los juicios sobre su gestión cayeron mucho a lo largo de 2001 y luego aún más con la crisis de 2002. Los juicios sobre Vázquez, en cambio, se mantuvieron más estables a lo largo de todo su gobierno, mejorando un poco hacia el final”, apunta Cifra.

En suma, la consultora se pregunta por la razón por la que un presidente que mantiene su popularidad no tiene una buena evaluación de su gestión. En respuesta, señala que desde filas oficialistas se indica que el presidente “no es bueno comunicando lo que hace el gobierno”, mientras que la oposición considera que “no se están atendiendo los problemas que preocupan a la población”.

“Es probable que haya algo de razón en los dos bandos. Habrá que ver si en los próximos meses el presidente Orsi logra convencer al electorado de que no solo escucha a la gente, sino que también toma medidas para solucionar los problemas que le plantean”, concluye Cifra.