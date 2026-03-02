En el comienzo del segundo año de gobierno, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dará su segundo discurso ante la Asamblea General, en el que hará un balance sobre lo hecho en el primer período, una serie de anuncios, como la concreción de una zona franca industrial en Rivera, y también la proyección hacia el futuro.

En esa línea, el politólogo Gerardo Caetano dijo que, de cara al mensaje que dará Orsi, espera que “mire hacia el futuro”. En diálogo con la diaria Radio, Caetano indicó que “lo que está esperando la ciudadanía” y Orsi lo “tiene que establecer con mucha claridad”, es “qué va a hacer a partir de este segundo año”.

Sostuvo que la importancia de la necesidad y la “urgencia del futuro” es porque “lo que no arranque” en el primer año de gobierno y no “empiece a hacerse en este segundo año de administración”, “muy difícilmente lo haga en el tercero o cuarto año”.

Consultado sobre la consigna de la “revolución de las cosas simples” reiterada por el actual gobierno durante la campaña electoral, Caetano señaló que se trata de un eslógan que “debe contrastarse con los hechos” y “debe encarnar en un despliegue”, y que en ese marco, “hasta ahora la revolución de las cosas simples no se ve”.

“Lo que se ve es un gobierno que tiene logros: subió el salario real, tuvimos un crecimiento importante de las exportaciones de bienes, habiendo heredado una situación fiscal complicada, como ha dicho el ministro de Economía [Gabriel Oddone], la casa está en orden”, destacó el politólogo, pero matizó en que “el eje de las transformaciones no se ha visto”. “Es un gobierno que hasta ahora ha advertido e incluso ha anunciado a través de sus principales voceros que el despliegue de su fuerza transformadora va a venir a partir del segundo año”, apuntó.

Para Caetano, hay asuntos que no son tan “simples”, por ejemplo, dijo que no cree que “un mejoramiento realmente fuerte de la pobreza infantil y adolescente sea una cosa simple” y en ese contexto, “se necesita una revolución”. “Yo no creo que una inflexión de cambio realmente fuerte en materia de seguridad sea una cosa simple, para nada, y podría seguir planteando otras demandas”, remarcó, y mencionó otros temas como el crecimiento económico y la educación.

El politólogo marcó que el gobierno “va a ser juzgado por tres ejes fundamentales”. El primero, la honestidad, en el sentido de que “no se puede permitir la más mínima ambigüedad en términos de honestidad”, entre otras cosas, “por el antecedente del gobierno anterior, con esa secuencia de escándalos que no han sido resueltos, pero en otra cosa porque lo prometió, lo puso como eje de campaña”.

El segundo eje es “una transformación efectiva de las principales políticas públicas”, ya que según entiende, Orsi “no llegó para continuar más o menos lo que se venía haciendo”. “Hubo un pronunciamiento ciudadano en donde la oposición ganó para cambiar los ejes del gobierno, y negar eso es un grave error”, afirmó, y continuó: “Decir que este es un país maravilloso, gana la oposición pero no cambia el gobierno, es un grave problema, para cualquier gobierno, pero sobre todo para un gobierno que nace desde un reclamo de cambio”.

El tercero es “hacer todo eso en un contexto de austeridad”. En ese sentido, Caetano expresó: “Alguien puede decir ‘¿las tres cosas pueden juntarse?’, sí, pueden juntarse”. “Si este gobierno no genera redistribución, que es el núcleo de cualquier gobierno progresista, está haciendo una profecía autocumplida de lo que va a acontecer en el 2029”, subrayó, en referencia a que los partidos de la oposición ganen la elección.

De esa forma, aseguró que el expresidente Luis Lacalle Pou va a ser el candidato presidencial en 2029, y la elección “dependerá mucho de lo que haga este gobierno”. “Si este gobierno falla en lo que son sus ejes y el eje tiene que ser transformación, es una profecía autocumplida de que va a ganar la oposición”, aseveró.