La aprobación de la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi, aumentó levemente con respecto a los dos últimos meses de 2025, y pasó de 35% a 37% en el primer bimestre de 2026, según una encuesta de la consultora Factum. La desaprobación de Orsi se mantuvo en 41% en la medición realizada en febrero con respecto a la última realizada.

Entre mayo y agosto del año pasado –las primeras mediciones de este tipo– la desaprobación se mantuvo en 22%, en setiembre y octubre aumentó a 33% y finalmente subió a 41%, que es el último porcentaje registrado.

Por otro lado, 21% de la población no aprueba ni desaprueba la gestión. Este porcentaje tuvo variaciones durante el año pasado, ya que empezó en 31%, aumentó levemente y luego mantuvo una tendencia descendente hasta la encuesta realizada en febrero.

Factum indica que el saldo de aprobación de Orsi es levemente negativo, de -4%, y tiene una proporción que “comienza a ubicarse en términos medios de quienes no se ubican ni en la aprobación ni en la desaprobación”, un “término medio que ha ido disminuido sistemáticamente desde mediados del año pasado”.

Entre las personas que viven en Montevideo la aprobación (39%) es más alta que entre quienes viven en el interior del país (35%); en esa misma línea, la desaprobación aumenta levemente en el interior con 42%, mientras que en Montevideo tiene 41%.

Si se desagrega por edades, la desaprobación tiene cifras similares en todas las franjas etarias y oscila entre 39% y 44%. La aprobación está en su nivel más bajo entre los jóvenes de 18 a 33 años con 29%, mientras que entre las personas que tienen más de 34 años los porcentajes oscilan entre 37% y 39%.

Entre las personas que votaron al Frente Amplio (FA) en octubre de 2024, 72% aprueba la gestión del presidente, 10% desaprueba y 18% ni una ni la otra. Por el contrario, entre quienes votaron a la Coalición Republicana (CR), 7% la aprueba, 71% la desaprueba y 22% no la aprueba ni la desaprueba.

Desde mayo hasta febrero de este año la aprobación entre los votantes del FA osciló entre el 75% y el 70%, y la desaprobación pasó del 4% al 10% en el mismo período.

En el caso de los votantes de la CR, en ese mismo período de tiempo, la aprobación pasó del 16% al 7%, y la desaprobación del 41% al 71%.

De acuerdo con la consultora, la evolución de la aprobación del presidente “muestra estabilidad” entre el cierre del año pasado y el comienzo de 2026, después de haber tenido “un proceso de caída en la aprobación y de aumento en la desaprobación que comenzó a mediados del año pasado”, y también hubo una disminución del porcentaje de personas que no aprueba ni desaprueba.