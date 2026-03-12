La propuesta que puso sobre la mesa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en la diaria Radio, de abrir “paquetes de acciones” de las empresas públicas para que los uruguayos puedan invertir, sigue teniendo repercusiones a nivel político. Este jueves, el presidente del directorio del Partido Nacional, el excandidato presidencial Álvaro Delgado, dijo en rueda de prensa que el otro día vio a Sánchez proponer esa idea, y subrayó que los blancos presentaron un proyecto en ese sentido en 2008 y luego en 2014, y a su vez lo pusieron en el programa de gobierno de 2019, de la candidatura de Luis Lacalle Pou, así como también en su programa de gobierno de 2024.

“La apertura de las empresas públicas para el mercado de capitales, o sea, la Bolsa de Valores, para que los uruguayos puedan invertir, y que las empresas públicas que necesiten fondearse, capitalizarse o conseguir flujos para hacer inversiones lo puedan hacer del ahorro de los uruguayos. Además, tener algo muy importante, control social, porque, al abrir el capital, tienen que presentar balance, ser mucho más estrictos y se da menos margen a la discrecionalidad política”, sostuvo.

Luego, en su cuenta de X, Delgado siguió con el tema e insistió en que “esto no es algo nuevo”. “Lo venimos planteando desde hace años y ya estaba incluido en nuestro programa de gobierno, porque contribuye al desarrollo de mercados financieros más profundos y modernos, una condición necesaria para que el país recorra una senda de crecimiento económico fuerte y sostenido”, señaló. Además, subrayó que también estaba incluido en la Ley de Urgente Consideración [LUC] (artículo 285), “tan criticada en su momento por el Frente Amplio” (FA).

Ese artículo de la LUC establece que “las sociedades anónimas con participación estatal deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones”.

Además, Delgado escribió que “el FA, siendo oposición, siempre se opuso a esta herramienta”. “Ahora, cuando necesitan financiamiento, buscan avanzar en esa dirección. Vamos a estudiar detalladamente la propuesta del gobierno”, finalizó.

Por su parte, el diputado del FA Bruno Giometti también se refirió al tema. En su cuenta de X escribió que “es positivo buscar instrumentos que permitan canalizar el pequeño ahorro privado para potenciar nuestras empresas públicas, siempre que no se comprometa su rol social, la propiedad pública y su capacidad estratégica para ser los pilares de una estrategia nacional de desarrollo”.