Enmarcado en el proyecto de transformación de la movilidad metropolitana, el presidente Yamandú Orsi aceptó una propuesta de la Intendencia de Montevideo (IM) y descartó la posibilidad de un túnel por 18 de Julio. Este jueves, la diaria Radio recibió al intendente capitalino, Mario Bergara: dijo que “de ninguna manera” encaró la discusión “en términos de disputa política” y “para nada” afectó su vínculo con el MPP, sino que se trata de un proyecto “ambicioso” en el que la discusión por el túnel “es un tema relativamente chico comparado con todo el acuerdo que hay sobre los corredores preferenciales para el transporte colectivo”.

Explicó que la propuesta “no nace de un día para el otro” ni es “un capricho político”, sino que funciona como “una variante” de alternativas que la IM presentó “hace más de seis meses”. De cara a la obra, puntualizó que ir por superficie “reduce enormemente los riesgos vinculados a los plazos” –ya que, “si todo rodaba bien” con el túnel, se planteaba concretarlo en setiembre de 2029, pero “era razonable” suponer prórrogas– y, en términos de costos, “hay un diferencial que nosotros estimamos cercano a los 200 millones de dólares”, ya que un informe que analizó el MTOP indicó que exclusivamente lo constructivo era de “120 millones para el túnel y 12 para la superficie, una relación de diez a uno”. Finalmente, sobre los tiempos de viaje, dijo que “la diferencia entre uno y otro implicaba tres minutos o tres minutos y medio” a favor del soterramiento.

“El túnel te generaba un poco menos de tiempo de viaje –tres minutos y algo menos–, y generaba más posibilidad de realizar obra urbana encima, en el Centro de Montevideo. Eso es cierto. Tenía la desventaja de que era 200 millones de dólares más costoso y un alto riesgo de no estar en el contorno de los plazos que el propio presidente había manejado. Nuestra propuesta sí sacrifica tres minutos, pero reduce significativamente costos y reduce el riesgo de no llegar a tiempo”, acotó. Agregó que Orsi “en ningún momento” le trasladó que “él era partidario del túnel”, elemento que consideró “importante” en el marco de una “lógica de hinchadas”.

Los detalles: seis paradas, sin cambios relevantes en las veredas y definición pendiente en Ciudad Vieja

El proyecto establece dos carriles exclusivos para ómnibus de tránsito rápido (BRT) que irían por el medio de la calle, mientras que los automóviles circularán contra el cordón, además de que mantiene la ciclovía. Bergara agregó que tendrá seis paradas “aproximadamente cada cinco cuadras”. Sobre el tránsito particular, señaló: “De Tres Cruces a Ejido, el espacio de 18 de Julio permite que, además de las dos sendas, las paradas del BRT y la ciclovía, haya también un carril para autos particulares de cada lado. A partir de Ejido, donde 18 de Julio se angosta, el carril que va hacia la Ciudad Vieja se movería hacia Colonia”.

El intendente afirmó que los BRT permiten “alivianar sustantivamente” los ómnibus que circulan por calles paralelas a la avenida principal: San José, Paysandú y “puede ser” Colonia o Uruguay. Indicó que la obra “desestimula enormemente” la utilización de vehículos particulares por 18 de Julio, aunque “cada dos cuadras” van a generar dársenas para estacionar. Además, la ciclovía llegaría hasta la plaza Independencia y estaría ubicada “en el lado norte”, entre un carril BRT y uno de autos. Finalmente, afirmó que la Columna de la Paz, en la plaza Cagancha, mantendrá “la misma lógica que hay hoy”, con el tránsito bordeando el monumento, así como descartó cambios relevantes en las veredas.

Una definición pendiente es “la modalidad de continuidad de transporte en Ciudad Vieja”. Bergara apuntó que hay alternativas, como que “los ómnibus grandes puedan entrar” o “den la vuelta en la plaza Independencia y se genere algún circuito de ómnibus chicos”.

Por otro lado, está el intercambiador en Tres Cruces. Señaló que “no cambia esencialmente” a partir de la nueva propuesta, pero es “la obra más compleja” y “exigente en términos de tiempos”, ya que “es subterránea y ahí es donde se recibe a los ómnibus desde los dos carriles, y a su vez se tiene que habilitar una línea de pasaje de automóviles”. Respecto de los troncales, sostuvo que “básicamente es la misma estructura: paradas y ómnibus en el centro, ciclovía en este caso en el centro también, y autos a los costados”.