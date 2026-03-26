La opción mejor valorada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para la reforma del transporte metropolitano que busca llevar adelante el gobierno de Yamandú Orsi era la construcción de un túnel en la Avenida 18 de Julio para la circulación exclusiva de ómnibus articulados eléctricos (BRT, bus rapid transit).

En febrero, en una entrevista con la diaria Radio, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo que la construcción del túnel “cumpliría mejor con los objetivos”, ya que reduciría significativamente los minutos de viaje.

Unos días después de las declaraciones de la ministra, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien ya había mostrado poco convencimiento sobre el túnel, dijo que la decisión en cuanto a la reforma “es mucho más” que “si hay túnel o no hay túnel”, y apuntó: “El dibujo final puede ser muy lindo, pero si estamos hablando de años de afectación de la movilidad, de afectación de los negocios, de impactos de costo, impactos económicos, bueno, todas esas dimensiones hay que incorporarlas”.

Finalmente, luego de reuniones mantenidas entre las intendencias de Montevideo y Canelones, el MTOP y el presidente Orsi, el martes, a instancias de Bergara, el gobierno descartó la construcción de un túnel en 18 de Julio. En cambio, la propuesta alternativa presentada por el intendente capitalino consiste en la instalación de seis paradas en la avenida para los BRT, la misma cantidad que incluía el proyecto del túnel; hay dos carriles para los BRT, por el medio, y carriles de automóviles contra las veredas.

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En una rueda de prensa el miércoles, Bergara valoró la postura de Orsi por haber accedido a la propuesta de la intendencia y descartar el túnel, en el entendido de que “esto era primordialmente una cuestión del departamento” de Montevideo. Sin embargo, Etcheverry expresó que la propuesta recibida “no es que sea superadora” de la idea inicial, aunque “corresponde analizar con seriedad esta variante”.

En ese sentido, la diputada del Frente Amplio (FA) Julieta Sierra, que pertenece al Movimiento de Participación Popular (MPP), al igual que Etcheverry, expresó el miércoles: “Nos perdimos una oportunidad de tener una obra de gran magnitud”. La legisladora consideró que “a veces hay que animarse más”, y que si bien entiende que “una obra tan grande genera siempre ruido, polémica, hay que animarse a tomar esos riesgos siempre pensando a largo plazo”.

En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista (MPP) y exdirector general de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM) entre 2016 y 2025, Pablo Inthamoussu, coincidió con su correligionaria en cuanto a la oportunidad perdida. La “primera impresión” del legislador, luego de acceder a la propuesta, es que “obviamente no arroja los resultados del túnel”.

“Sin entrar en detalle”, Inthamoussu dijo que la propuesta presentada por la IM “no cumple con el objetivo de los tiempos de viaje que se pretendían reducir de 22 a siete minutos en el tramo de Tres Cruces a plaza Independencia”. Con la reformulación del proyecto, la avenida 18 de Julio se recorrería en diez minutos. El diputado indicó que el cambio lo “deja en otra postura” y lo “obliga a esperar” a que se hagan los estudios de simulación que considera que hay que hacer, tal como se hizo con el túnel. De esa forma, sostuvo que “para tener una opinión formada” sobre las opciones que se manejan, es necesario “tener esas simulaciones de esta propuesta que acercó a la IM”, y que tiene seguridad de que en el ámbito técnico “se va a analizar con la rigurosidad y seriedad que requiere esta nueva propuesta”.

Con todo, Inthamoussu destacó que “está demostrado por todo lo que se ha publicado en forma transparente en cuanto a los trabajos técnicos” que “lo que no hay aquí es una pizca, pero ni una pizca de improvisación”. “Acá lo que se ha hecho es trabajar con evidencia para la toma de decisiones”, remarcó.

Blancos piden que se haga una consultoría internacional

En contraste con las declaraciones del diputado del FA, el senador del Partido Nacional (PN) Martín Lema y excandidato a la IM, criticó en rueda de prensa que el gobierno y las intendencias “no pueden seguir con este nivel de improvisación”. “Un día defienden el túnel, al otro día lo descartan en una propuesta que se presenta a contrarreloj. Desde quienes promovieron esta iniciativa del BRT con el túnel dicen que la movilidad va a empeorar, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la voz de análisis que, en definitiva, despeja las dudas y nos da certezas de hacia dónde vamos?”, cuestionó.

El senador pidió “darle seriedad al tema”, lo que, a su parecer, implica “una consultoría internacional que nos permita conocer experiencias que establezcan un plan de movilidad tanto en Montevideo como en la zona metropolitana, analizando diferentes modalidades de transporte; también tiene que estar el análisis de un tranvía”. Para Lema, una vez finalizado ese estudio, se tienen que hacer “llamados en un formato serio con una mirada a corto, mediano y largo plazo y que evite las improvisaciones”.

El diputado del PN y exsubsecretario de Transporte y Obras Públicas en el periodo pasado, Juan José Olaizola, valoró de forma positiva que se haya descartado el túnel, ya que para él “era una mala decisión, una decisión costosa que no mejoraba significativamente los tiempos de transporte y que además tenía una afectación muy fuerte para el centro de Montevideo”. Por lo tanto, con el túnel fuera de las opciones y con la superficie como elemento principal, Olaizola dijo que “es el momento de ponderar los distintos modos de transporte”.

“Vemos al gobierno muy inclinado hacia un modo de transporte, muy inclinado hacia la modalidad BRT y no vemos todavía un comparativo real de todos los modos”, criticó, y señaló que para hacer “una obra de este tipo”, es necesario que el gobierno lo haga con “más calma” y así “tener los asesoramientos correspondientes, contratar alguna consultoría internacional de peso que tenga experiencia en una obra de ese tipo y no estar en estos tirones de túnel sí, túnel no”.

Olaizola preside la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la cámara baja, a la que asistirá la ministra Etcheverry el 8 de abril para responder preguntas sobre este proyecto. Consultado sobre la posibilidad de convocar también al intendente Bergara, Olaizola dijo que no descartan nada y que también va a convocar a la Sociedad de Arquitectos, a la Comisión de Patrimonio y a la Facultad de Ingeniería, quienes “tienen una voz válida y tienen cosas que aportar”.

Cosse: “Si el proyecto se lleva adelante bien, la zona metropolitana se consolida y mejora” La vicepresidenta de la República y exintendenta de Montevideo, Carolina Cosse, afirmó este miércoles en rueda de prensa que le “alegra mucho” que el proyecto “esté sobre la mesa” y que el gobierno nacional apoye la construcción de dos corredores exclusivos. En cuanto a los cambios recientes, dijo que tiene “una gran alegría” que es independiente de “las formas de solucionar los detalles del proyecto”. En cuanto a los minutos que se busca reducir, Cosse aseguró que “el marco no es solo el tiempo”, sino que también tiene que ver con lo que “le sucede a la zona metropolitana cuando hay dos corredores de este tipo, y lo que le sucede, si el proyecto se lleva adelante bien, es que la zona metropolitana se consolida y mejora”. Al ser consultada por las críticas de la oposición en cuanto a que hay “improvisación”, Cosse recordó que durante su gestión presentó una propuesta de dos corredores para BRT, pero que no recibió respuesta por parte del entonces gobierno de Luis Lacalle Pou. “Yo no veo improvisación, porque si lo presenté en 2021, y no nos contestaron nada, ¿por qué aparece de vuelta?”.

El Grupo Centro “está preocupado por cuestiones preexistentes al túnel, sí, el túnel no”

Uno de los impactos que podría tener el túnel mencionado por Bergara es en el plano comercial de la avenida. Federico Celsi, integrante de Grupo Centro, que agrupa a los comercios de la zona, dijo a la diaria que si bien no está “capacitado” para opinar cuál es la mejor opción en cuanto a la decisión del túnel, reconoció dos cosas: que si la obra se llevaba adelante, en el transcurso “iba a ser un golpazo a nivel comercial” y “muchas empresas iban a quedar en el camino”, y al mismo tiempo llamó a “ver cómo era el embellecimiento de la zona después”. “Según lo que hablamos con Etcheverry, más de una iba a tener mucho beneficio; había cerca de 120 millones de dólares puestos para embellecer muchas cosas”.

De todas formas, subrayó que su preocupación no se vincula con la construcción o no de un túnel en relación a los impactos comerciales, sino con que en la propuesta “haya un sinceramiento de qué Centro queremos”. Celsi enumeró “los principales problemas” que atraviesa el Centro, que son la seguridad, las personas en situación de calle y los grafitis.

Celsi no visualiza que “exista realmente una estrategia conjunta con todos los actores, ministerios y con la intendencia para una mejora seria del Centro, Ciudad Vieja y Cordón”. Por lo tanto, en una reunión mantenida con Orsi, le plantearon que si no se soluciona lo que mencionó, “haga lo que haga, no sirve para nada”.

“El grupo siempre está preocupado por cuestiones preexistentes al túnel, sí, el túnel no, que es qué centro queremos. Me parece que ahí es donde hay que trabajar, y considero además que el Grupo Centro y quienes viven en la zona tienen que participar activamente”, concluyó.

Por su parte, desde el Foro de Movilidad Metropolitana, conformado hace un par de semanas, se tomó con “sorpresa” la decisión de descartar el túnel, según dijo a la diaria una de sus integrantes, la arquitecta Alicia Artigas. “De pronto hay una cantidad de argumentos y una cantidad de decisiones que demuestran que el túnel es lo mejor, pero ahora el túnel no está”, marcó.

Artigas destacó el hecho de que “no hay detalles de la propuesta nueva de la IM”, y por lo tanto, en el foro siguen “teniendo el mismo montón de dudas y la misma reivindicación de la participación [ciudadana] que no cambia con un proyecto o con otro”.

Este jueves, la organización tiene una asamblea virtual en la que “es muy probable” que decidan “solicitar la información actualizada y seguir solicitando los canales de participación para toda la ciudadanía”.